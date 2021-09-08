Watch News：腕表向美國經典跑車致敬

Breitling剛發表的Top Time經典汽車膠囊系列腕表，向1960年代的經典跑車致敬。 3款賽車計時腕表的靈感源自美國汽車文化三大標誌：雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）、福特野馬（Ford Mustang）和Shelby Cobra眼鏡蛇跑車。3款計時表皆飾有賽車元素，大膽的表盤顏色和賽車主題的小牛皮表帶，精鋼表底蓋亦刻上各款汽車標誌。

紅黑色調的Top Time系列Chevrolet Corvette腕表，表款承襲自1960年代中期Corvette C2車型的醒目設計，車迷通常稱此車款為「魟魚」（Stingray），而汽車製造商Chevrolet的創辦人Louis Chevrolet，原本是一名瑞士賽車手，出生於製表重鎮拉紹德封，跟腕表的關係微妙。綠棕色調的Top Time系列Ford Mustang特別版，靈感則源自1964年一款以創紀錄的速度研發而成的汽車，此跑車獲得搖滾明星和荷李活演員的青睞，在銀幕上扮演不少標誌角色。藍棕色調的Top Time系列Shelby Cobra特別版腕表，設計圍繞同名眼鏡蛇跑車，由美國賽車手兼製造商Carroll Shelby專為1960年代的競賽創作，車型結合經典的英國底盤與美國賽車的精秒裝置和工程設計。

Chevrolet Corvette和Ford Mustang表款配備42毫米表殼，搭載COSC認證的品牌25型機芯。Shelby Cobra腕表則採用略小的40毫米尺寸，搭載COSC認證的品牌41型機芯。

● 查詢：Breitling 2543 9810

文：張曉冬

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