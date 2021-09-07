論盡教育：教壞人的成語

「人不為己 天誅地滅」教人自私？

昨天晚飯後，忽然聽到B仔和C女兩兄妹講到「人不為己，天誅地滅」這成語，B仔的意思和時下的解釋一樣，認為自私是天經地義，否則會給天地誅殺。我係阿媽你唔係，王師奶忍耐不住，加入戰團，就「人不為己」4個字作闡釋。王師奶唔係乜嘢學者，牛頭角一匹婦耳，唔曉引經據典，只認為一般人跟大隊，不求甚解，將一句成語誤解、曲解，戕害基本道德觀念。古人點會教人自私，甚至害人亦在所不惜㗎！最慘係唔止一般低下階層、草根男女琅琅上口，好些知識分子亦衝口而出，連部分教師亦隨俗誤解，將自私的觀念禍延下一代，做父母的也可能不知不覺中以言教或身教影響兒女。

「為」解作「修為」 提升自己

小婦人把「人不為己」中的「為」字解釋是「修為」，有修養、質素、涵養、謙遜、造詣的意思，這是立身應有的境界，人人都應該朝這方向提升自己的品德、修為自己。如果這解釋成立，整句成語的意思就是：一個人如果不努力去修為自己，應該受到責備。至於用到「天誅地滅」這4字，未免重了一些。一提到「為己」這詞就連想到「為人」，孔子《論語》中說過「古之學者為己，今之學者為人」，古今學者眾說紛紜，朱熹說過，錢穆說過，滿肚草的王師奶本來唔敢插嘴，但忍唔住都要駁一駁李澤厚先生的見解：「 孔子說，古時的學者是為了改進自己，今天的學者是為了教訓別人。」改進自己，小婦人同意；教訓別人？未免太遠了。

當使用一些十分流行而帶有負面意思的成語、諺語或俗語的時候要格外小心，因為你的無心之失或無意的曲解，的確會引起不良意識而為禍人間。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第362期]