辣媽CEO：怪獸開學奇觀

「七星伴月」陪上學

幼兒園、幼稚園的小朋友，始終年紀小，家長緊張我明，但需否緊張到7個人一起陪返學？爺爺嫲嫲公公婆婆父母還有家傭，名副其實七星伴月。書包不用自己拿，連路都不用自己走，如果不知道那個是學校門口的話，和小朋友say goodbye的場面和移民送機差不多。絕對無誇張，哭到聲嘶力竭好像生離死別似的一樣有。既然如此難捨難離，又怕孩子在學校難於適應，留在家中教不就可以嗎？幼稚園無規定一定要讀㗎！反正人手資源充裕又鼎盛，Homeschooling搞掂啦！

小一開學又是另一奇景，又不是未返過學，一樣大陣仗！單看那些準備陣勢，還以為父母是送孩子上戰場。不是說不可以開車送孩子上學，只是連最基本的公德心都欠奉！話之你後面條車龍幾長等上落，自家寶貝一家大細慢吞吞落車都算，還要開車尾箱執包袱，慢條斯理檢查打點，後面的車不停響咹催促，一家人可以如此氣定神閒置若罔聞，這種身教言教真的不得了，自私精是這樣養成的。

孩子離不開父母 還是父母離不開孩子？

說來慚愧，想當年我這個做母親的，第一天上學我有親自帶，不過和教師打招呼講早晨之後，我和大小T講拜拜說陣間見就走人。他們兩個都乖乖，家姐就犀利了，第一天返學，毋須安撫之外，更主動安慰其他小朋友，說爸爸媽媽一陣間就來接你了，唔使喊，更遞上紙巾一張幫同學抹眼淚。我點解會知？是教師讚賞大T乖巧成熟，特登話我知表揚讚賞佢。

開個學都可以開得蔚為奇觀，朋友傳來那張相片給我的時候，我的第一反應是難道孩子們被送進監獄了？我搞糊塗的了，是孩子離不開父母，還是父母離不開孩子？父母愛子女心切，無可厚非，但子女從來不是父母的附屬品，父母更加不是子女的主宰。由究竟點解要生仔，到究竟點解要返學，我由聲嘶力竭到無語問蒼天。只有結論從來未變，就是稚子何辜！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]