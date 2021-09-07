國際親子台：3招適應幼稚園開學

對年紀大一點的孩子來說，還可以多點用言語來表達；但對剛入幼稚園或現正在幼稚園的小朋友而言，則有很多說不出口的掙扎。我去年寫的《寄居蟹的「貝」包》繪本中，所分享的就是孩子要離開安舒區所感到的擔心與不安的心情。

要怎樣為幼兒預備？（儘管開了學，也不怕太遲，因為有六成孩子其實未完全ready進幼稚園的）以下3點，大家不妨參考一下：

1. 幫助孩子學會自我調節

會掛念媽媽，見不到媽媽時會有點想哭，是很正常的。與母親有安全依附的孩子，在看到媽媽離開後，只留下他與陌生人，哭是最常見的反應，這是理論與實踐上，也這樣告訴我們的。所以，先別糾結在孩子上學有沒有哭，畢竟這也是一種表達感受的方式。不妨集中幫助孩子如何在哭泣或焦慮中調節過來，平日多讓他玩一些需要控制身體反應的遊戲，例如︰「老師話」（Simon says）、「紅綠燈過馬路要小心」等，這是簡單又有趣的練習方法。同時，替孩子安排一些與其他孩子相處玩樂的時間，讓孩子有社交能力，懂得與人相處。若真的難有社交機會，就由爸媽多與孩子玩角色扮演遊戲代替。

2. 令孩子對學習期待

想孩子對學習充滿期待，最簡單直接的方法是，投其所好與多加讚賞。若孩子喜歡車，不論學數字還是看書時間，也加入車的元素；若孩子愛公主，學英文時可以由公主名字開始，甚或播放Frozen的歌曲，令孩子愛上聆聽音樂。當孩子能把學習與所愛的東西連結，我們就不用擔心他的學習動機。緊記要讚賞孩子的學習過程及付出的努力，每個人也需要被鼓勵的。讓孩子知道他的努力我們看得見，並非常欣賞，孩子又豈有不愛學習的理由呢？

3. 閱讀、閱讀再閱讀

研究指，多看書的孩子通常也是較準備好入學的孩子，有人不明白箇中關係。我認為其中兩個較易理解的原因是，書本帶孩子進入了浩瀚的世界，讓孩子對社交、上學、說再見等概念稍有認知，故孩子較少出現不知所措的情况，畢竟在書海中已曾反覆演練過。其次是，繪本童書多以孩子的感受及情緒出發，換句話說，在閱讀中長大的孩子會較懂得表達情緒，故面對初上學時的不適應感受，也會相對易於疏導。

新學年，請給孩子多點空間，放手讓他投入學習，我們會看見更多驚喜。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第362期]