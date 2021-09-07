家庭有教：好心情上學去

抱正面情緒孩子 學習表現提升

根據一項於2017年由德國慕尼黑大學Reinhard Pekrun教授領導、刊登於著名心理學期刊《兒童發展》（Child Development）的研究指出，在學習上整體抱有正面情緒的孩子，將來的學習表現亦會明顯提升，而進步的學習表現又會進一步延續、甚至增加正面情緒，形成一個向上螺旋（upward spiral）的發展。

以上的發現，猶如拓展與構建理論（Broaden & Build Theory）所指，孩子的良好心情（正面情緒）作為一個起點，形成一個向上螺旋，「心情好、精神好、專注到、學習到、能力高」5部曲：

向上螺旋發展5部曲

當孩子抱有正面情緒（1. 心情好）時，個人的精神狀態也較好（2. 精神好），自然較能夠集中精神（3. 專注到）去學習，記性亦會較佳，同時開拓更好更佳的學習機會和資源。當孩子能夠緊記學習內容，所構建出來的學習成果就更加顯著（4. 學習到），更能夠對所學融會貫通，個人能力就有所提升（5. 能力高）。孩子感受到自己的能力得到提升，心情亦會再進一步變好。這時候，那份好心情已經不止是停留在原來的水平，而是已經提升至更高的層次，「心情好」、「能力高」的向上螺旋就此形成了。

家長不妨嘗試運用這5部曲，與孩子開展新一年的學習旅程。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第362期]