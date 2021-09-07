親子筆陣．網樂天地：心態決定命運

在東京奧運奪得100和200米自由泳銀牌的選手何詩蓓，在賽後訪問亦提及到，比賽心態佔八成。我絕對認同，因為心態正正影響着年輕運動員場上的表現。而孩子心智未成熟，所以家長的心態往往直接影響着他們將來的發展。以下有兩個個案分享：

家長在場觀戰 孩子壓力大

個案1：小球員於名校出身，家長亦用心栽培，每星期至少4、5日參加大大小小不同的訓練，還聘請私人教練。然而小球員在比賽表現不甚穩定，家長每一次都在場觀戰，吶喊助威，不停加油鼓勵，但在場比賽的孩子卻壓力甚大，每次起手進攻時都好像投鼠忌器，失誤頻頻。父母時常投訴課堂內容不足，和教練商討怎樣加強訓練。而小朋友每次輸波後都感覺同父母一樣，覺得自己學習不足，期望教練安排更多的東西學習。

不緊張輸贏 讓孩子自由發揮

個案2：另一名小球員，一星期打兩日，常常因紀律問題被家長罰暫停練習。但是小朋友比賽的心態好強，常常說自己「開ace」、「打winner」。明明自己練習比人少，卻滿懷信心，每次比賽都能想出致勝的方法，常常力挽狂瀾擊敗高手。比賽的場數不多，但已數度報捷。他的家長卻是以去玩的心態讓他落場，對輸贏不大緊張，讓小孩自由發揮。

分享這兩個例子，不是想說明怎樣才可以獲獎，反而是想表達孩子在一項運動中發展得好與壞是看心態。有些孩子性格較為早熟，很早的階段便適應在比賽中獲得比較好的成績；有些技術掌握和身體協調能力較佳，可是礙於心理上仍然有待發展，無法把握比賽致勝的關鍵時刻，結果未必能完全反映孩子在某項運動將來的成就。

香港家長對待孩子的運動發展，大多比較急功近利，挑選一些可以最快攞獎的項目，以臨急抱佛腳式催谷，希望在青少年賽事衝獎，為升學之道而鋪路；有幾多家長又真正會深入了解該項運動的性質，從而評估孩子是否適合那項的運動而報名？因為家長的心態亦會影響孩子在該項運動的心態，如果一開始態度就偏離正軌，那樣日後孩子就難有美好的發展，所以除了技術、體能和策略外，建立一個良好的心態對年輕運動員甚為重要，將來真的有機會上到國際的大舞台時便能大派用場。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]