半個瑞典人：「開門的心情」異地生活

孩子適應力最高

適應力最高是孩子們。小朋友如天生海綿，尤其香港新一代個個身懷幾技，新學校新朋友新語言上手速度，肯定比家長大人快。也許小朋友在香港背慣了幾斤重書包，不過他們內心幾乎無包袱。睇真啲，「既來之，則安之」及「有碗話碗」，根本就是孩子天性。英美學校鼓勵學生表達自己，教師和大人會聆聽孩子的意見。能夠在「說真話是人權與自由」的氣候下學習和成長，估計是為人父母者選擇移居的最大安慰。

踏出安全圈 用英文跟人聊天

大人們呢？難度最高是別跟舊生活作比較，原因好簡單，因為你們的家已經在腳下。况且「香港幾好都有」那句經典廣告口號也陸沉了。懷着「開門」的心態就先辦妥開門7件事，暖好個胃就易話為。相信各大港人群組必有踴躍貼士，鎖定就近食材和家品店，為求一家方便，下一步才搵邊度有靚點心食。至於中長遠計的生活方針，最有益是踏出安全圈用英文跟人聊天，由鄰居到公園陌生人，由孩子同學仔然後到同學仔個媽媽，發揮香港人友善吹水及英文「lock得吓」的本色。Google雖然神通，不過真人溝通方能帶給你一家大細未來一齊BBQ的朋友圈，等你有機會推廣打邊爐文化。

從《明報》讀者來郵問我關於移民生活，出現最多的問題是「邊區學校最好」。誠然，父母當然想孩子入讀好學校，而我真心覺得毋須太過擔心，在開放自由環境下灌輸生而為人的正確價值觀，已是你們給予孩子最穩紮的基石。 祝你們一家在彼邦生活愉快，大人細路健康平安！

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]