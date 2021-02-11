喜閱愛麗絲：活在VUCA時代的藝術

1. 重尋文化的根，加強民族自信心

2. 重啟個人與自然的溝通，強化心的能力

3. 重視及實現真理和道，自然可應萬變

重尋及建立文化的根

一片沒有了根的葉子，當掉到河流，必是隨水漂流不定，只能不由自主地隨波逐流。人也一樣，都需要根。重尋文化的根，不僅能加強民族自信心，也可以因心中有了底氣，從文化認同中獲得信心。中華文化裏，蘊藏着不少瑰寶，只要能繼承若干內容，已能令人生變得有深度。人若只能借助外來文化來協助自己面臨世道和人生，恐怕不合適之餘，也只能抄得一個表皮和外相，變得四不像。不同的民族，有各自文化的根，根都是為着民族本身的優勢而發展形成及具備功能性。對於如何尋根，我們可以閱讀我國的哲學書，如《論語》、《道德經》及《易經》等，它們都有不同的版本，可以按語文程度而選擇。孩童可以閱讀本欄曾經推介過的童蒙書，如：《三字經》、《弟子規》和《唐詩》等。

重啟個人與自然溝通

另一重點是：重啟個人與自然的溝通，強化心的能力。城市人的生活與大自然分割，宇宙、自然與人，我們都是互相呼應，互為影響，所以應合不分。我們正被手機、城市污染和社會歪風所危害，融入自然的生活，如常與大自然溝通，最能淨化人心，令人們從工作中解脫。走入大自然，人自然能豁達。不僅與自然界的一草一鳥有所溝通，也跟自己的心靈溝通，放下我執心理，心靈便獲得自由。

重視及實現真理和道

變幻原是永恆，我們的世界從來就是VUCA，絕非戰後才有。倘若我們清楚理解這一點，能重視及實現真理和道，自然可應付萬變，不離初心。「道可道，非常道。」尋找及了解真道，看似不易，也難以直接道明，但我們可以通過踏着前人的路，向目標邁進。筆者在10多年前開始閱讀一位印度聖哲克里希那穆提的著作，讀者可先閱讀The First and Last Freedom（《最初與最後的自由》）及Freedom from the Known（《從已知中解脫》）。真正的自由，非在身外求得，而是從自身內在獲取。

筆者感謝《明報》讀者多年來的支持！重會有期！

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第362期]