上一課：親子流體畫 打開溝通門

文︰沈雅詩

踏進這間位於旺角的藝術中心，牆身掛了很多抽象的流體畫，亦有不少漂亮的和諧粉彩作品，全都是出自主理人兼導師謝嘉瑋（Stella，圖）的手筆。不過，原來Stella並非讀藝術出身，她的專業身分，是一名註冊社工。「其實我重點不是教繪畫，而是把它（藝術）注入心靈元素，作為輔導工具。」

結合藝術 療癒心靈

萌生這個意念，源自Stella過去16年的社工經歷。Stella以往在機構任職，主要是入學校幫助一些「曳仔」，後來又加入外展隊，接觸不少犯罪及吸毒的年輕人；離職前，則主力輔導年輕媽媽。「從這些工作經歷，我看到親子關係、家庭教育，對一個小朋友的成長很重要。他將來是否有自信、懂得和別人溝通、建立起正面形象，都有深遠的影響。」

早年進修時，她接觸過和諧粉彩、流體畫，深深體會到，藝術不單可以潤澤心靈，結合社工介入技巧，還可發展成輔導工具，其中流體畫，更十分適合用於親子活動。「其實和諧粉彩和流體畫，都有助療癒心靈，但和諧粉彩呈現的效果較細緻一些，所以需要運用較多小手肌，這對於SEN（有特殊學習需要）或者小朋友，未必應付到；相反，流體畫屬於抽象作品，不需要任何繪畫技巧，亦以運用大手肌為主，不論小朋友或家長，都比較容易掌握。」

訪問當天，便有兩個家庭到來參加「親子心靈流體畫工作坊」，Emily帶同7歲女兒Elyse和11歲兒子Jaden，而Wan則和6歲兒子Kingston一同參與。他們今次創作的作品，需要用上4種不同顏色的塑膠彩（Acrylic），Stella先請媽媽和孩子，互相選擇兩種可代表對方的顏色。原來在Jaden眼中，媽媽非常勤奮，因此他為媽媽選了金啡色，同時亦覺得媽媽溫柔，又另選了粉紅色。妹妹Elyse也有同感，但有少許微言︰「她常忙於工作，很少陪我。」另一邊廂的Wan，則以灰銅色象徵Kingston，「這種色很襯他，很cool（冷酷），不喜歡說話」。

顏色描繪性格 談成長經歷

Stella說，顏色可以引伸很多不同討論，除描繪性格，也可以談成長經歷、情緒創傷等，「雖然每次創作的過程也大同小異，但心靈反思可以很不同，視乎我怎樣帶領」。選好4種不同顏色後，學員需要把顏料混合，然後傾倒在畫板上，再用雙手控制畫板傾斜的角度，來調整顏料流動的方向，使之形成獨特的紋理。

看着Kingston做得有板有眼，Wan嘗試放手由他幹，「確實感到意外，因為他平日很依賴我的，今天卻發現，原來有很多事情，Kingston都有能力做得到的」。

「心靈流體畫工作坊」除有單次形式，Stella亦有為學校舉辦4至6節親子小組，她見證過很多親子關係的轉變，「至少他們會因為合力創作而多了傾談、討論，也有些原本幾『操控型』的家長，亦願意退一步，讓子女去試，更發掘到孩子創意的一面」。

■INFO

Art of Hopes星之望心靈藝術中心

形式︰親子包班

內容：兩幅流體畫作品、心靈分享

地點︰旺角廣東道998號協成行旺角中心10樓A1室

費用︰每對親子每堂$360起

詳情︰www.facebook.com/artofhopes

查詢︰5508 2295

[Happy PaMa 教得樂 第362期]