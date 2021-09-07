知多啲：拍片視像實體面試 家長也要做好回答準備

以下是不同面試模式要注意的地方：

(1) 拍片 誠意比拍攝技巧重要

形式：

小朋友自我介紹，包括講出名字、年齡、喜愛的食物、平日有什麼興趣等；親子活動如講故事、遊戲、唱歌和律動；小朋友自己活動如日常生活片段、玩小肌肉玩具等

注意地方：

拍片時要注意光線，不宜太光或暗，也要留意角度，應從小朋友視線水平拍攝，讓學校可以看清楚小朋友樣子。此外要留意學校的要求，例如親子活動，學校會期望家長入鏡，不要因為怕醜而只讓孩子出鏡，這樣可能會扣分

Miss Blue不建議家長請專業公司拍攝，「因為學校不會在意拍攝技巧，反而誠意才是最重要，專業公司大都是一式一樣的拍攝模式，學校一眼便看得出」

(2) 視像（ZOOM） 勿「偷步」開啟教材

形式：

可以是個人或是小組形式，教師會透過視像跟小朋友講故事、談天，問題與實體面試大同小異，過程中會觀察小朋友反應，以及是否懂得回答問題等

注意地方：

有些學校或會邀請家長事先到校取教材，要求在視像面試時才打開。如果家長提早開啟了教材，整個面試便可能作廢。也有學校會請家長預備一些家庭照，會根據照片問小朋友問題，所以家長可預先為小朋友拍一些近照，並與他們談談當中內容，讓他們對照片中的人物和活動有較深記憶

(3) 實體面試 養成良好坐姿

形式：

可以是個人或小組形式，不過由於疫情關係，玩玩具的活動已大大減少，較多改為一起聽故事，以考驗小朋友耐性，以及是否懂得舉手答問題等

注意地方：

由於少了玩具環節，教師會多留意活動中小朋友的眼神和坐姿，以及對答是否完整等。注意這段期間小朋友有否在家養成不良的坐姿，如有應加以糾正

[Happy PaMa 教得樂 第362期]