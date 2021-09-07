幼園面試：良好親子溝通 角色扮演練習 幼園面試 小兒主動無扭計

文：顏燕雯

模特兒：湯爾澄

機會是留給有準備的人，幼稚園面試也一樣，特別是小朋友容易受外來環境影響，爸媽更加要懂得臨場應變，以免在面試時失分。無論是到學校與教師實體見面，或者是在家ZOOM，小朋友都有可能表現失準，常見的失分位包括依賴父母、沒有耐性、不肯與陌生人對話或欠缺眼神接觸、坐姿不正如坐在梳化蹺腳等，疫情期間小朋友容易在家中養成以上壞習慣，若沒有及時糾正，難免給校方留下不好的印象。

香港小童群益會服務總監、註冊社工王美玲表示，無論是好動或是文靜的小朋友，身處陌生環境或面對陌生人時，都容易出現分心或害怕的反應，若這時候希望他們能聽從家長指示做到面試的要求，最理想是一早和孩子建立良好的溝通默契，而這套親子溝通形式在子女年幼、仍然受教時建立最為有效，不過若爸媽有恆心，也有機會在一星期內啟動這套溝通機制。

先喚名字 眼神接觸才說話

「當家長想與子女溝通時，先叫喚孩子的名字，或在他面前輕拍他的膊頭，讓他的焦點回到你身上。當看到孩子與你有眼神接觸，才開始對他說話或給予指令。很多時候，小朋友愈叫愈走，是因為他們未啟動與家長溝通的機制，只是家長單方面在叫，但小朋友還未準備去聽。這套習慣建立後，即使在緊急場面（如面試），只要家長按以上步驟做，小朋友也會聽從指令。」

輕鬆模擬面試 提點錯處

其次，王美玲指可以透過角色扮演來教導小朋友面試。「讓小朋友擔任老師或爸媽的角色，在家中拿一些公仔示範，例如假裝公仔坐得不好，或答問題時不肯望着老師，從中教導小朋友正確的面試方式。之後可以與小朋友模擬面試，並拍下影片，一同重溫時談及哪些地方做得好，不要只提出錯處。如小朋友表現理想，可送貼紙或零食獎勵，切記整個過程不要如臨大敵般考核小朋友，而是從欣賞角度去讚賞他們做得好的地方，令他們覺得整件事是好玩的。」

[Happy PaMa 教得樂 第362期]