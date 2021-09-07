News：「番茄醬」中細味荒誕寓言

Kazy Chan畢業於香港理工大學，作品大多以水彩顏料為主，配合鮮明用色創作奇幻世界。除了曾替雜誌繪畫插畫外，亦參與各地不同文化市集活動，並曾與IKEA、誠品、Kiehl's、BONAQUA等品牌合作繪畫項目。展覽包括2021年最新創作的14組陶瓷雕塑與亞克力繪畫，每組分別代表充滿誤會的荒誕寓言場景，主角包括河童、外星人、複製羊、小輪、雪人、公仔機和流星等。Kazy Chan更分別邀請到台灣故事詩人煮雪的人及本地獨立音樂人Cehryl，為每組作品配上詩句及樂曲導賞，讓大家以多個感官進入奇幻世界。

Kazy Chan更為了展覽首次設計藝術裝置，選取了6組寓言場景，製作1.8米高的西洋鏡藝術裝置「流動蕃茄醬」，當中包括3層高約96件的陶瓷雕塑作品。裝置上的場景主角以定格動畫形式呈現，由靜止到轉動，像在把番茄醬高速搖動一樣，讓大家感受番茄醬由靜止至倒出來的特定時刻。

■「蕃茄醬 Ketchup」展覽

日期：即日至9月26日

地點：尖沙嘴海港城海洋中心 207號舖海港城．美術館

整理：張曉冬