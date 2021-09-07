稻庭烏冬幼滑 松茸添菌香

中環日式料理餐廳四季菊一直主打精緻懷石料理和天麩羅，但亦提供多元化日本料理如稻庭烏冬。日籍行政總廚後藤正行分享，稻庭烏冬較為幼細，入口滑順，口感「舒服」，但同時亦保留有「嚼勁」的感覺。

由於製作方式不同，讚岐烏冬一般以生烏冬或半生烏冬呈現，而稻庭烏冬較多以乾麵形式製作。餐廳選擇日本著名品牌「後文」生產的乾烏冬，後藤師傅解釋，「後文」全手工製作，傳承正宗稻庭烏冬的做法。

期間限定 酢橘鋪面清新開胃

平日看見烏冬配料，不外乎牛肉、野菜、天麩羅等，後藤師傅希望加點新意，給大家煥然一新的感覺。在他主理的熱烏冬料理中，除了以鰹魚、昆布、醬油調配的湯底，昆布絲和腐皮外，更加入貴價食材松茸，整體吃來帶有淡淡菇菌香氣。

而期間限定的德島產酢橘冷稻庭烏冬，加入了長的很像青檸，實則為日本柚子近親的酢橘。記者品嘗後，覺得味道清新，相對檸檬、青檸等，苦澀味較輕。與偏甜的冷麵汁和烏冬一同食用，味道更加柔和，在悶熱天享用的確可以令人食慾大開。

■四季菊

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓

查詢：2805 0600

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