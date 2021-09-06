醫路同行：脊柱側彎 或暗藏小腦病變

小腦扁桃體「下移」 致脊髓空洞症

上述小孩屬於非典型脊椎彎曲，因此為他安排磁力共振掃描，發現他患有小腦扁桃體下疝，並且引致嚴重脊髓空洞症！小腦扁桃體下疝是一種腦部結構畸形，以第一型最常見，即小腦扁桃體比正常延長、變扁並向下方「走位」，通過與脊椎相接的枕大孔下移到椎管內。輕微小腦扁桃體下疝在兒童很常見，通常會隨年齡增長而改善，但如下疝範圍超過5毫米，令到枕大孔過度擠迫，較大可能出現徵狀。

小腦扁桃體下疝的臨牀徵狀繁多，常見包括：枕部頭痛、頭暈、頸椎痛、惡心、嘔吐、視力問題；嚴重會引起腦幹受壓而產生四肢無力、四肢疼痛等，更甚者會因為呼吸心跳突然停頓而猝死。較嚴重個案由於顱頸交界區堵塞，引致腦脊髓液動力異常，產生腦脊液循環不暢及積聚於脊髓之中，有約70%機率引致脊髓空洞症，導致脊椎肌肉張力不均及脊柱側彎（30%至50%）。小腦扁桃體下疝引致嚴重的脊髓空洞症需要及早醫治，若忽略或拖延可引發脊椎神經功能衰退，產生四肢無力和感覺異常，脊柱側彎情况也會愈來愈嚴重！

這個小朋友接受了後顱窩減壓手術，把部分後腦顱骨及頸椎第一節椎管切除，清除蜘蛛網膜黏連，再將腦脊椎膜擴大提供額外空間給脊髓液流動。他術後3天出院，覆診時見他活蹦亂跳到處走，相信脊髓空洞症和脊柱側彎情况將可逐漸改善。根據文獻，接近七成病人手術後情况會好轉，但如果脊柱側彎太嚴重，病情可能會持續惡化，所以及早發現治療很重要。

文：黃海東

（中大醫院神經外科專科醫生）