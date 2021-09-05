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家明雜感：《瘋狂世家》 百無禁忌的啟示

【明報專訊】上星期天談《迷上癮》，與這次的《瘋狂世家》（Arsenic and Old Lace），一新一舊美國片，情節同樣發生在布克林。換言之，兩者都是「紐約故事」。

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