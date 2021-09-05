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2021年9月5日星期日
星期日生活
{摘下光環達人}公立醫院內科醫生Dr Who 醫療體系發育不良 引入海外醫生 二十個問題只幫到一個
抓住乜乜物的尾巴
傷健的迷思？
開學號外：學生哥，一個個
周日話題：當司法淪為政治壓迫的儀式，反抗是否仍然可能？
星期日現場：心繫community：全港想讀英文書的人——訪清明堂店主
悼：信「神」的哲學家：讓-呂克．南希（Jean-Luc Nancy）的位置
周日話題：《尚氣與十環幫傳奇》：迷人的反派，梁朝偉
開門讀書：失業的旅人
圖文城市：海砂屋
同場加映：令人失望的The Chair
豐饒海：少年樂園
在大學教植物學：任榕？護榕？何去何從？
阿貓阿狗：#117 嗅覺
十二因緣：十二因緣
劇透紙背：回顧里奧卡哈斯 藝術家的自覺與自摑
評影習寫：阿富汗之心《坎大哈》
家明雜感：《瘋狂世家》 百無禁忌的啟示
影片簡評
咩世界
星期日文學‧嘉俊：認廢的幽默——《單人床》淡淡說荒誕事
餐桌共學：油呢？油在哪？多放一點點！ " Oil !!! Where is the oil ??!! "
無定向學堂：精神分析鑽探人心 深度同行 拉闊心靈紅線
社會實驗：7個店長‧7種主題‧七份一書店 體驗「養住」書店這回事
街知巷聞：牛頭角「秘密花園」 消失前尋寶
未來城市：垃圾徵費將來有 回收配套仍未夠
開門讀書：失業的旅人
【明報專訊】連續9個星期讀中大出版社的「三十．三十書系」，精讀中國，是時候作個小休、間隔一個星期，讀一點輕鬆的書，令寫的我和讀的你都稍稍輕鬆一下。
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{摘下光環達人}公立醫院內科醫生Dr Who 醫療體系發育不良 引入海外醫生 二十個問題只幫到一個
抓住乜乜物的尾巴
傷健的迷思？
開學號外：學生哥，一個個
周日話題：當司法淪為政治壓迫的儀式，反抗是否仍然可能？
星期日現場：心繫community：全港想讀英文書的人——訪清明堂店主
悼：信「神」的哲學家：讓-呂克．南希（Jean-Luc Nancy）的位置
周日話題：《尚氣與十環幫傳奇》：迷人的反派，梁朝偉
開門讀書：失業的旅人
圖文城市：海砂屋
同場加映：令人失望的The Chair
豐饒海：少年樂園
在大學教植物學：任榕？護榕？何去何從？
阿貓阿狗：#117 嗅覺
十二因緣：十二因緣
劇透紙背：回顧里奧卡哈斯 藝術家的自覺與自摑
評影習寫：阿富汗之心《坎大哈》
家明雜感：《瘋狂世家》 百無禁忌的啟示
影片簡評
咩世界
星期日文學‧嘉俊：認廢的幽默——《單人床》淡淡說荒誕事
餐桌共學：油呢？油在哪？多放一點點！ " Oil !!! Where is the oil ??!! "
無定向學堂：精神分析鑽探人心 深度同行 拉闊心靈紅線
社會實驗：7個店長‧7種主題‧七份一書店 體驗「養住」書店這回事
街知巷聞：牛頭角「秘密花園」 消失前尋寶
未來城市：垃圾徵費將來有 回收配套仍未夠
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十二因緣：十二因緣
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家明雜感：《瘋狂世家》 百無禁忌的啟示
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咩世界
星期日文學‧嘉俊：認廢的幽默——《單人床》淡淡說荒誕事
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未來城市：垃圾徵費將來有 回收配套仍未夠
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