開學號外：學生哥，一個個

變成高中生的雞丁

去年3月疫情剛爆發時，我們聽中二生Ray Chan（網名雞丁）rap過抗疫心聲，轉眼一年半過去，疫情還未完，但雞丁已經升中四了，升高form的開學日過成點？「一般啦，都是開學禮啦，正式開始上堂，認識新同學新老師」，雞丁還是那個唱「你樂觀啲你嘅生活就會好完美」的聲線和tone，他說沒有特別懷念開學，「年年都是這樣做，同埋開學有時好悶」。不過今年除了選班會、派新手冊，還有疫苗通告，校長在開學禮講解學校的疫苗接種率。教育局安排下，如果全校師生疫苗接種率滿七成，學校就可以全面復課，否則面授課堂不能多於半日。學生放學後也不能留校課外活動，不過雞丁也不覺得悶，「我不是參加好多課外活動那種人……我參加學校外面的課外活動囉，例如游水」。雞丁天天練水，周末也要游早水。

訪問雞丁時是開學第三天，學校面授半天，他早上7時就起牀，8時回到學校開始上課，下午1時回家吃飯，3時以網課形式再上第7堂，3時40分才正式下課。記者說下午要特地回家上伶仃一堂很奇怪，雞丁說放暑假前，今年4月也試過回校上面授課，不過那時候只上一個早上，下午不用上網課，可能學校為了趕進度就在新學年加設下午網課。但現在一個早上要上6堂，課堂和小息時間有沒有縮短？「我已經唔記得之前幾耐喇，但我覺得應該無縮短。」

回到班房要乖乖坐定定聽書，雞丁說有同學不太習慣，喜歡以前上網課可以「掛機」，一邊上課一邊玩電腦，咁你有無？「無！」雞丁說返學上堂比較開心，對着電腦會很depressed，「網課的日子連見都無得見，傾偈都無得傾，現在至少有得小組討論，至少有得對住老師，可以聽到他講書，不會講都講唔到，有什麼technical issue」。雞丁去年10月推出新歌「網課」，第一句歌詞就是「今日我哋起身比平時晏啲／坐喺枱開部機點知老師勁遲」，上網課好在可以8時才起牀，食完早餐施施然開電腦，每堂時間縮短，堂與堂之間有10分鐘小息，但雞丁也繼續rap「坐喺度聽住個老師喺度但唔知要做乜／睇住個mon耳都塞埋／坐到條褲就嚟甩」。他說上網課很悶、很難專心，怕成績退步，還一言道破「你返學都係為成績之嘛」。雞丁修讀了4科選修科，他想像高中應該會更忙，「你在家都要溫書、預習，如果你想做到最好，就要預好啲預早啲」。那還做YouTuber嗎？「呃……睇吓得唔得閒……」

大學迎來3屆freshman

因應疫情嚴重，中學一時網課一時面授，大學則由2020年初一直實施網課，到今個學年才恢復面授課堂。阿希是中大四年級學生，他說year 4是唯一一屆真正在校園內上過學的學生，year 1是freshman不在話下，year 2過去整個學年都在疫情中度過，year 3第一個學期遇上社會運動轉為網課，第二個學期就爆發疫情，整整3屆學生沒有返過學，沒有參加過大學活動，沒有U life，「year 3可能上過一兩堂face to face，humanities（人文學科）會多啲，但science和business就沒有，他們就真的全部對着cam上課」。

結果學校裏突然湧現3屆完全不熟悉校園的學生，他形容是「3個year都一齊炒車」，甚至year 4學生太耐沒有回校可能也會迷路。尤其中大山城幅員遼闊、小路錯綜複雜，不時要在15分鐘轉堂時間內來回山上山下，下星期開學，他懷疑會有同學連課室也找不到，校巴也不懂得搭。中大交通處也意識到這個危機，特地聘請year 4同學作嚮導，下星期由早上9時到下午3時，站在校巴站為迷途羔羊指點迷津，阿希說工作內容就是「見有人懵吓懵吓，就去主動問人哋，哎呀你去邊呀，我教你搭車教你行吖」。

最後一年大學生活終於可以回復「正常」，重返校園見到老師、同學，又重辦大學活動，阿希慶幸，也更希望過好每一天大學生活，因為自己有案在身。「警方說我非法集結，和意圖傷人」，他被捕後獲保釋候查，意思是警方會繼續調查案情，不排除有一天會起訴他，或者放棄調查。現在他每兩個月都要回警署報到續保，下一次是下星期。每兩個月的routine，他說同時也像提醒他有期限，「例如現在好似得番一個禮拜，話唔定一個禮拜之後會出事呢，好像被倒數一樣」。但其他日子，調整心態後，他形容像是陳奕迅《不來也不去》中的歌詞「沒有刺痛便懶知」，他說不能白白等死，每一日也想自己無悔，「要珍惜而家尚有的時間，去maximize，或者去學最多嘅嘢，去識最多嘅人，做最開心的事」。記者說笑要他讀多啲書，飲多啲水，他回說自己還要「溝多啲女」。

孭着一條未知的charge，記者問他有沒有想過前途或者畢業後的生活，他馬上搶說：「讀書，出外國，講真嘅。」他副修人類學，畢業後去英國讀top up master繼續深造是人生目標，他說想有外國在地experience，做「人類觀察家」，「讀多了globalization，或者歐陸的theory，如果只站在香港角度，我對人類或者世界的理解實在太過渺小和narrow，我唔想自己對這個世界咁無知」。他說未來一年目標是second up畢業，希望考到獎學金，如果有外國大學offer就想盡辦法去讀書，「我唔想被這條charge，或者一個有機會落的charge束縛住我，我覺得life still goes on，我點都要做我應該做的事」。但如果走不了呢？「如果佢好不幸咁鎖起我，那到時再算，唔到我揀。」

無法開學的小朋友

大中小學都在這周前後開學，幼稚園也不例外，家長渴望能夠把活蹦亂跳的孩子送到幼稚園裏消耗精力，但梁太千挑萬選的幼稚園，竟在9月1日前一個星期宣布結業，令2歲半的兒子翹翹在開學周不能開學。「覺得好愕然，幾可惜」，因為她花了半年時間挑選幼稚園，看中幼稚園的音樂教育、親子活動，又特地請假陪兒子去open day、陪上幾天課，結果上了兩個星期就突然因財困結業。

本來翹翹已完全適應新學校生活，就算要早起上學也歡天喜地說「我要返學！」，翹媽說他放學回家也會重複老師、同學的名字，「這幾天他無學返，我們帶他去玩的時侯，他見到其他小朋友回家，他就好唔開心，然後就跟爸爸講他好想返學。」疫情下小朋友外出、接觸外界機會大減，學習速度比正常慢，有小朋友兩歲也說不到完整句子，翹媽說兒子在家口若懸河，但一出街就怕醜不理人，「佢好驚好驚人，本身想他返學可以適應和改善」。被困在家不能放電，她說兒子脾氣極臭，不受控制，大人細路都受苦。她唯有購入大量益智玩具和二三十本繪本，希望幫翹翹解悶。幸好翹翹爸媽已經火速找到區內第二間幼稚園，讓兒子下個星期可以重新上學。

但如果一旦疫情嚴重，她說也有心理準備要上網課，幼稚園也有網課？「有㗎佢哋真係有㗎，唱歌呀，照講囉，例如今個禮拜主題是this is me，就講下一個人眼耳口鼻身體係點樣……」

文˙朱琳琳

編輯•葉雨舟

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