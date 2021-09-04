唐樓村屋上網救星 小巧5G路由器 極速穩定

想搵一部功能頂級，又方便隨身攜帶的輕便流動5G 路由器（router），年初登場的NETGEAR Nighthawk M5（MR5200）應是好選擇。皆因它採用高達4Gbps 5G流動網絡及AX1800 Wi-Fi 6無線速度，是市場上速度最快的5G手提式router之一。

速度媲美寬頻

M5可盡情發揮5G的最大強項：5G速度比4G快10倍，延遲比（latency）亦比4G低10倍，僅是3至10ms，兩者表現均幾乎與光纖寬頻看齊。無論在唐樓、村屋，只要是接收到5G網絡的地方，M5都可以順暢運行，以5G網絡串流4K影片、開視像會議、直播睇波等。除了在家中使用，出差公幹、旅遊時，M5都可享用到極速、穩定的網絡。

可接32台裝置上網

要處理5G高速上網，需要專用高速處理器。M5內置Qualcomm Snapdragon X55（SDx55）5G晶片，支援Sub-6 GHz中頻頻段，下載速度高達4Gbps。倘若接收不到5G網絡，M5會自動切換至4.5G LTE-Advanced Pro網絡，亦可達至CAT 22標準及4×4 MIMO。而Wi-Fi方面，此款router內置802.11ax Wi-Fi 6制式，速度高達AX1800，即2.4GHz 600 Mbps + 5GHz 1200 Mbps，是市場上甚少的AX制式5G手提Wi-Fi router。

一般手提式流動router大約只可以同時連接十多台裝置，但如一家人使用，每人至少2、3部裝置，加上電視、電器的無線連結，絕對不夠用。M5則支援最多32台裝置同時上網，更能應付用家未來加添更多智能家電的需求。它具備1個Gigabit LAN埠，可直接駁上電腦或network switch，就算用LAN線連接家庭或辦公室更多設備亦無問題；亦可經USB type-C埠以tethering直駁電腦上網。

可拆式電池 續航力13小時

M5內置5040mAh可拆式大容量電池，比市面上一般流動router的容量大得多，續航力長達13小時（一般只有約4至5小時），足夠外出一整天使用。室內使用的話亦可拆下電池，接駁火牛使用，從而延長電池壽命。機上有一面2.4吋彩色觸控屏幕，用家可直接觸控，操作簡單方便；亦可下載專用手機程來設定、查看數據用量及電量、調整SIM卡信號強度、SMS信息等，功能非常齊全。

■NETGEAR Nighthawk M5規格

SIM對應：5G

Wi-Fi速度：5GHz／1200 Mbps、2.4GHz／600 Mbps（802.11ax）

體積：105×105×21.5mm

重量：240g

價錢：$6800

查詢：3619 8833（Winco）

5G SIM卡一插即用 支援60台裝置連線

選擇5G家用router，還可考慮Linksys FGW3000。它不單可同時為大約60台裝置分享5G網絡，亦可提供高達3Gbps（AX3000）的極速Wi-Fi傳輸速度。

FGW3000 5G Wi-Fi 6內置最新高效能無線技術，支援Wi-Fi 6標準，用家可連接5G及Wi-Fi 6網絡。在單一網絡中連接最多約60台裝置，而且屬plug and play設計，用家只需一插5G SIM卡，即可在任何地方創建Gigabit等級的高速網絡，用家的手機、手提電腦、電視、智能家居系統等設備，都可以輕鬆地同時運行。

空氣動力學設計 靜悄悄散熱

與一般router設計不同，它採用空氣動力學設計，機身內毋須風扇即可散熱，靜音運行同時預防灰塵積聚。流線形的時尚機身裏，內置了一般旗艦級手機的Qualcomm 5G Snapdragon芯片，處理5G的效能更高。雖然沒有外置天線，但機身內置4條雙頻天線及4條超寬頻的MIMO天線，仍可提升router的傳輸速率及改善通訊質素。而且高效能天線設計，更可確保高質素的信號傳輸和接收，簡單解決Wi-Fi死角的問題。

機身備有2個Gigabit LAN插口，雖然暫時只當作LAN而不支援WAN功能，但官方表示將來或會更新firmware，讓其中一個LAN接口改為WAN/LAN兩用，方便用家日後需要連接光纖寬頻仍可使用。FGW3000 5G Wi-Fi 6 router僅重1.1kg，有AX3000 Wi-Fi傳輸規格，600Mbps（2.4GHz）和2.4Gbps（5GHz）頻段，還有WPA3 Personal加密、自動安全更新、家長監控等功能，售價雖然比一般router稍貴，但以對應5G網絡，Wi-Fi 6而言已值回票價。

■Linksys FGW3000規格

SIM對應：5G

Wi-Fi速度：5GHz／2400Mbps、2.4GHz／600Mbps（802.11ax）

體積：130×130×222mm

重量：1.1kg

價錢：$3499

查詢：3669 4000（Linksys）

4G之選 Wi-Fi頻道防干擾

如果你仍是4G網絡用戶，又想利用流動網絡來接連家用router，NETGEAR Nighthawk LAX20是值得考慮的選擇。它具備Nano SIM卡槽，不但兼容香港所有電訊商4G網絡，而且支援4G LTE CAT 6標準，下載速度高達300Mbps，比起市面上一般只對應150Mbps CAT 4 LTE的4G router，速度更勝一籌。

Wi-Fi方面，LAX20也對應最新最快的Wi-Fi 6制式，具備4個Wi-Fi Streams串流空間（2.4GHz和5GHz頻段各2個），速度達AX1800：2.4GHz 600Mbps + 5GHz 1200Mbps；亦支援DFS抗干擾Wi-Fi頻道，比普通router額外支援更多5GHz Wi-Fi頻道（Channels 52至144）。它的Uplink上載及Downlink下載皆設OFDMA技術，可一次為多部裝置傳輸數據，即使全家多人同時用Zoom，都不會阻礙傳送數據速度。

LAX20內置專為Wi-Fi 6 AX設計的64-bit 1.5GHz四核心處理器，可高效率處理4K／8K影片串流或電競等數據串流使用。接口方面，它配備Gigabit WAN埠、4個Gigabit LAN埠和1個USB 2.0，WAN埠更可設為Always-on模式。如果寬頻斷線，就會自動無縫轉用LTE SIM卡連接網絡，確保網絡無間斷運作。

■NETGEAR Nighthawk LAX20規格

SIM對應：LTE Cat 6

Wi-Fi速度：5GHz／1200Mbps、2.4GHz／600Mbps（802.11ax）

體積：295.8×206×57.2mm

重量：580g（不連天線）

價錢：$2380

查詢：3619 8833（Winco）

●同場加映

電競神器 專用打機頻道無得輸

想找一台可以提供極速上網、適合打機的電競級router，早前TP-LINK推出的Archer GX90可算是高性價比之選。

Archer GX90為3頻（Tri-band） AX6600 Wi-Fi 6無線傳輸級別，可設定專用的遊戲頻道，高達4804Mbps（5GHz-遊戲），有效減少干擾，能配合遊戲加速器及分析遊戲數據，加強遊戲串流；系統亦會自動監督遊戲流量，確保玩家遊戲時更快捷順暢。這個router亦新增遊戲專用頻道，玩家online打機的同時，就算家人同時觀看4K串流影片，也完全不受影響。至於DFS自動擴展頻道，則令通道更寬廣以提升遊戲體驗，增強Wi-Fi的負載能力；再配合Smart Connect功能，自動分配裝置到最佳可用頻段上發送和接收數據，打機同時可同時享受不間斷下載體驗。

Archer GX90內置遊戲加速器，可自動偵測以改良遊戲串流，第一時間回應用家操作，維持網絡靈敏度。透過它的電競Web-GUI管理頁面，可分析遊戲數據，儀表板顯示實時流量狀况、遊戲時間和系統使用量，更簡易監控管理。Archer GX90外置8支天線，並具備1024-QAM + 160MHz特廣頻寬，令每條天線速度倍增，router的網絡覆蓋範圍更大，更可提高4倍吞吐量！配合2.5Gbps WAN/LAN、1Gbps WAN/LAN、GE ports，享受極速頻寬之餘，亦為可為用家提供更快的有線連接。

■TP-LINK Archer GX90規格

Wi-Fi速度：5GHz／4804Mbps、2.4GHz／574Mbps（802.11ax）

體積：175×212×212mm／

重量：1.35kg（連天線）

價錢：$2398

查詢：2541 2982（EVERBEST）

文：JJ

編輯：王翠麗

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