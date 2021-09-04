鵪鶉蛋燒賣流心 鹹水角變啤梨賣萌

撇除打卡，食物又是否值得為此遠道而來呢？餐廳主打手工點心，翻一翻餐牌，只有十多款，點心部總廚鄧偉明指款式雖不多，但保證每一道都是心機之作。最受歡迎的當數流心鵪鶉蛋燒賣，一端上桌，外貌跟一般燒賣無異，說好的鵪鶉蛋呢？一咬燒賣，蛋漿溢滿口腔。鄧師傅指為製造流心效果，鵪鶉蛋需經60℃低溫慢煮近3小時，一旦超過65℃，蛋黃就會開始凝固。鵪鶉蛋吹彈可破，「搣蛋殼時需非常小心，只要稍為弄穿蛋白，包入燒賣時蛋就會破掉，我們都苦練了很久」！通過慢煮、搣蛋殼、包燒賣的關卡，來到最後蒸煮一關，時間要拿揑得非常準確，既要蒸熟豬肉內餡，又要保持鵪鶉蛋的流心效果，經過反覆調整，最後試出3分50秒最理想。

古法胡椒餅 酥脆帶辣勁

古法胡椒餅是另一道心力之作，未上桌已飄來陣陣胡椒香。鄧師傅選用印尼白胡椒，味香濃而不過分嗆辣，炒香後的胡椒，一半打碎，一半磨成粉，連同肥豬肉、叉燒、乾葱包入酥皮之中，經慢火烤焗後逼出豬油，進一步帶出胡椒香。入口酥脆，微帶辣勁！喜好酥脆點心的，還可點鮑魚珍菌千層酥，4款菇菌藏身於腍滑的鮑魚下，與千層酥同吃，口感又脆又軟。鹹水角塑形成可愛的啤梨狀，插上餅乾條，即成大人小朋友都愛的點心！除了外形花心思，鄧師傅亦將常用的豬肉餡換成滑嫩的雞髀肉，再加上菜甫、冬菇、蝦米和少許芹菜，帶來不一樣的味道與口感。

手工點心於午市供應，來歎茶吃點心時亦可試試各式廣東小菜，懷舊粵菜有燒雲腿炒鴿片、香甜冶味的蜜餞欖角脆香骨、足料味香的金鷺鮑魚海鮮燴飯等，都是餐廳推介之選。

■金鷺湖

地址：大埔滘紅林路2號地下A舖

查詢：6822 3098

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