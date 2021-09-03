梅卓燕用身體寫日記 與貓共舞 捕捉光影

30年前街角與流浪貓結緣

梅卓燕和流浪貓的緣分，始於30歲之年的冬天，有天她在街上的一個大紙盒中遇見一隻小貓，然後突然下起大雨來，小貓拼命不斷向上爬，她忍不住抱起紙盒和小貓，往對面的時裝店詢問小貓是不是他們的，售貨員說原來小貓已經在街上一整個上午了。梅卓燕看見小貓全身濕透冷得發抖，就打開大褸，把小貓抱在懷中帶回家。

自此梅卓燕說自己「愈陷愈深」，她救助過的小貓有患病的，也有被遺棄的，最後共收養了4隻貓。但她又想到，她能給收養的貓一個家，但那些仍在街上的呢？她說有次坐在巴士的上層，巴士駛至中上環舊區，她看見兩隻手掌大的小貓圍着一個蓋着的飯盒，小貓們應是餓了，但又找不到食物，她就在下一個站下車回頭找小貓，並決定之後要繼續照顧流浪貓。她覺得自己像開了眼一樣，看到很多別人看不到的流浪貓，聽到別人聽不到的流浪貓求救聲。同行的人總留意不到，她發覺「當有些事你不放在心上，無任何東西可引起你注意時，那個世界是可以完全被忽略的」。

轉眼梅卓燕已屆花甲之年，面對新冠病毒疫情下的新世界，她特別感受到世界的荒誕，於是重新思考生命的本質，生存的意義是什麼？她說自己一直「用舞蹈劇場的形式去寫日記」，以文字和身體作為媒介記錄自己的人生。《日記》系列之初，是1986年，梅卓燕演繹小時候在文化大革命下生活的經歷，而對上一個《日記》表演名為《日記VI ．謝幕……》，於2009年首演，探討50歲的女性身體及回顧她的舞蹈生涯。整個系列都是記錄梅卓燕的人生，因此是連貫且互相呼應的。

例如梅卓燕連結兒時與現在，她以前因文革無法上學，在單棟屋之間沒有車的街頭上成長，因沒有上學需自製玩樂的把戲，如同她準備現在的作品，也喜歡落手落腳跟團隊一起砌砌畫畫，創意由此而來。而父母的上一代是散落在世界各地的華人，父母偶然在中國大陸遇上並生下了她，也讓她體會到命運的拋擲；也就像她在文革時見到死屍掛在燈柱上，離死亡很接近，她說是「跟流浪貓的經歷一樣」，延伸至今日阿富汗等地因戰亂流離失所的人，人與動物都在世界上重複地流浪。

「貓是我的老師」

製作《日記》系列時，梅卓燕都要找特別的切入點，今次就以光影為主題。在舞台上陪伴梅卓燕的貓咪多以木板刻製，貓的輪廓根據梅卓燕的愛貓「盲豬」設計而成，把這隻「盲豬」放在電動轉台上，射燈照射下，在白布上的陰影會慢慢變大，又慢慢變小，梅卓燕會趴在轉台上逗貓，其中一幕她的頭和貓的頭相對，來個四目交投；梅卓燕說這效果讓貓充滿動感，而光影之間滲透詩意與童真。梅卓燕因為喜歡貓，所以在《日記VI》的布景加入木板貓，今次再用上，她認為可說是貓給她的創意和靈感。

她也參考了皮影戲和木偶劇，燈光打在木偶上，孩子總覺得非常神奇。她笑說自己總愛留意擺動木偶的人，覺得「他們在跳舞」，因為他們一定是心中有movement，木偶做起來才會有生命，這點大概如同梅卓燕的舞蹈動作了然於心一樣。梅卓燕覺得表演藝術是處理形象和能量，而舞蹈是用身體塑造形象和能量，讓觀眾感受狀態和一些生命的連結，《日記 VII • 我來給你講個故事……》說的就是梅卓燕與貓的關係。「貓是我的老師。」梅卓燕如此說，因為貓在糟透的世界也能樂在其中。●

《日記VII．我來給你講個故事……》

日期︰9月16至19日晚上8:00；9月18、19日下午3:00

地點︰大館賽馬會立方

票價︰$300

網址︰bit.ly/3BgkJWe

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪