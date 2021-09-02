創科神探：O2O電商平台 發揮奧運精神

休息期間，Gary指創科同樣可以發揮奧運精神，做到新的奧運格言「更快、更高、更強、更團結」。他的多年心血Posify正值高速發展，這個線上線下（O2O）電商平台已與本港多個品牌合作，用戶可透過平台內的微信小程序，使用政府的$5000消費券來購物。Posify也是首個與騰訊雲合作的O2O平台，率先在市場發揮強大的協同效應，不單提供更強eShop運營方案，更有助中小企業更快進入大灣區發展。

與科網巨企合作 助中小企進軍大灣區

「愈來愈多企業開設網上商店業務，疫情期間數量更幾何級上升。」Gary早着先機，數年前已鎖定Posify的定位為雲端服務供應商，讓客戶可以簡易地在其平台開設網店，並同時連接到實體商店的付款系統，提升平台的擴展及伸延能力，發揮O2O平台的特色。今次與內地科網巨企騰訊雲合作，憑騰訊發展超過20年的經驗，累積強大的技術和網絡安全能力，其智慧雲服務可給予中小企商戶更大的信心，共同打開內地市場。

AI監控防火牆 API密鑰保護

神探故意挑剔網絡安全的問題。「智慧雲如何提供全面廣泛和高速可靠的防護？」「怎樣高效防禦DDoS及CC（Challenge Collapsar）的攻擊？」「怎樣防範網頁被篡改？」神探不斷發功，與Gary一板一板的攻守來回，你一言、我一語，針鋒相對卻又樂在其中。

Gary不單乒乓技術了得，科技知識更屬世界級，他指出Anti-DDoS技術發展至今，已有效抵禦網絡層、傳輸層及應用層的攻擊，並針對實時業務如電商、網上金融、對戰遊戲和媒體等執行把關防禦工作；另外騰訊雲的Web應用防火牆已由人工智能監控，配合雲API密鑰、登錄密碼和多重驗證裝置等，為用戶提供更貼身的保護。

神探今次遇上Gary這個高手，差點被打得潰不成軍。突然想起香港乒乓球女團教練李靜在奧運中如何變陣出擊，以及他的名言「見到幸福要夠膽去攞」，對！機會就在眼前，神探決定把在港努力多年的網上商店加盟Posify，可以在更大的舞台展現能力，一起共創共贏，為香港爭光。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）