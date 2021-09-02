丹麥音響大廠 雙降噪模式合力發功

波束成形技術 音質清晰

Beoplay EQ將主動式降噪與被動密閉式降噪相互結合，而且內置專用的ANC DSP晶片、6個自動調節ANC降噪級別的米高峰，加上品牌的音響工程師精心調校，務求帶來最完美的音質體驗。此外，米高峰採用了頂尖的波束成形技術（beamforming technology），通話音質清晰通透。

人體工學設計 佩戴舒適

Beoplay EQ有黑色、砂金色兩種選擇，外形一如品牌傳統般高雅時尚，小巧玲瓏，配合人體工學設計，帶來舒適又安全的佩戴感。另外，耳機達IP54防塵防水級別，又配有不同尺寸的矽膠耳塞可供替換，任何耳形的用家都適合佩戴，長時間使用能減少不適。

鋁材充電盒 支援無線充電

充電盒以奢華感十足的航空級鋁材製造，支援無線充電，功能全面亦堅固耐用。耳機開啟ANC時可提供6.5小時的續航時間，若連同充滿電量的充電盒，續航力可長達20小時；加上快速充電功能，充電20分鐘可提供2小時播放時間，都夠緊急使用。

● Beoplay EQ規格

充電盒充電時間：約1.4小時

無線編解碼器：SBC、AAC、aptX

其他：主動式降噪、藍牙5.2、Qi無線充電、IP54防水防塵

體積：24×22×27mm（單耳機）／77×40×26mm（充電盒）

重量：8g（單耳機）／50g（充電盒）

售價：$3678

查詢：2918 0007（B&O）