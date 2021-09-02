showcase：探索時裝可能 矛盾對碰帶來多元美

Miuccia Prada和Raf Simons為2021秋冬系列解說，認為「迥異的主題和目的相匯，反映人的本性，確信男女之間亦兼備彼此特質」。今個秋冬的男女系列均為同一設計概念，就是探索傳統對立兩極之中的空間。究竟在兩極之中是否存在空間？在時尚的國度裏，沒有什麼不可能，所謂的兩極根本就是你中有我，我中有你，系列設計穿梭於簡約與繁複、優雅與功能實用、限制與釋放之間，各種兩極統統被徹底轉化。

奪目連身衣 如皮膚貼服身體

系列中不可或缺的單品，是一件彈性提花針織連身衣，恍如第二層皮膚一樣貼服於身體之上，穿上這件連身衣會掩蓋大部分原有皮膚，卻因為繁密的拼圖花紋及奪目色彩，穿上後效果就像人體發生蛻變，化身成為新人類的感覺。造型層層疊疊，在連身衣外加上另一種圖案色調的提花針織有領上衣，又或是長及肩膊的手套，和長及小腿、甚至大腿的提花針織冷長靴和顏色艷麗的皮靴等；但這個層層疊造型距完成還差一步，就是在圖案色彩豐富的衣飾上，再加配提花針織V領的薄紗裙或亮麗的珠片長裙。其他造型則外加剪裁經典、以黑灰為主色調的有領上衣、西裝外套、西褲或半截裙，完成後突顯沒有性別定型的男女裝，在物料和用色之間矛盾對碰，在迥異的兩極衍生了設計感極強的各個造型。

Oversized bomber jacket成焦點

提及物料，系列運用不同質感如re-nylon再生尼龍、提花、皮革、仿皮草及珠片，各種不同面料組合並置，營造出強烈張力。作為秋冬系列，外套亦成為焦點之一，男女系列均出現的oversized bomber jacket，有望成為熱賣單品。結構感極強的bomber jacket襯裏為提花針織，外部則為Prada的經典黑色再生尼龍，「脹卜卜」的龐然結構，襯以半截裙及貼身修長的連身衣，呈現反差廓形，增添顯高效果。另外亦有承襲自春夏季，剪裁簡約圍繞身體的長方形斗篷，秋冬季則換上仿皮草和珠片襯裡，並以單手握緊於胸前來形成衣服的結構，這穿法象徵保護，同時又顯現優雅姿態。

配飾為系列帶來點睛效果，Prada三角標誌耳環推出黑白以外新色和加大版的單邊耳環款。手袋則有換上秋冬系列主題物料的Signaux和Cleo袋款，最新推出的立體三角形手挽肩孭兩用袋，特別顏色在官網上早已沽清。另外，繫於手套手背或外套手臂位置的三角拉鏈袋仔，更是把實用轉化為裝飾；把矛盾化為設計美的精彩例子。

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Ancha P.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Kyo Lee

場地提供：PowerPlay Arena @ D2 Place

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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