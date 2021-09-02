鹽燒雲南野生菌 香味由淡入濃

想體驗最純粹的菌香，首推鹽燒野生鮮菌拼盤。將老人頭菌、雞樅菌和松茸分別切片以少許油慢火煎香，外面乾爽微焦，內裏仍然保持爽嫩。正確的進食次序要由淡入濃，老人頭菌香淡薄，似有還無；雞樅菌則帶點點甜香；至於最貴的松茸，菌香最醇，香味柔和細緻。

誠如李志偉所言，每種菌都有自己的特性，加以利用，就可以將味道發揮到極致。好似一味雞油菌龍蝦球炒滑蛋，雞油菌出名帶杏香，外國人喜歡配牛油、香草來煮，入口香滑；李師傅更妙，想出用來配滑蛋，將雞油菌加入炒得香香滑滑的雞蛋中，伴以新鮮本地青龍蝦球，蝦鮮蛋滑菌香一同在嘴巴綻放，簡單精緻又美味。

炒不透不夠香 炒過火菌香跑掉

菇菌菜式看似製作簡單，但實非易事，李師傅向記者傳授了當中一大竅門。「想好吃，菌子一定要炒香炒透，香味才能夠揮發出來。炒不透，不夠香；炒過火，菌香就跑掉，說到底，全憑經驗。」果然面前這道黑虎掌菌青紅尖椒干煸黑豚肉，一端上來已經香氣四溢。名字霸氣的黑虎掌菌，粗壯肥大，質地細嫩，菌味濃郁，特地以青紅椒爆炒，刺激冶味，加上爽滑的美國黑豚豬柳片，是一道絕佳的下飯菜式。不過，論賣相吸引，濃湯燜釀羊肚菌也是必食之選。羊肚菌向來矜貴，李師傅將蝦肉、豬肉打成膠釀入菌肚，再淋上以唐排老雞熬足5、6小時的上湯為芡。菌蓋凹凸蜂窩紋正好將香濃芡汁掛住，每顆羊肚菌都脹卜卜，食落幽香彈牙，令人忍不住一口接一口。

● 彤福軒

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

查詢：3891 8732

供應期：即日至9月底

文：胡慧敏

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