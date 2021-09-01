經典再造 「閃曆」瞬跳 簡約萬年曆表 機芯重量級

12個月對應12小時

2005年，H. Moser & Cie.（下稱Moser）推出搭載HMC 341機芯的Perpetual 1腕表，以劃時代的設計扭轉大家對萬年曆腕表的想像。一般人想像的萬年曆腕表，表盤總是有很多個複雜顯示，Moser卻想到將12個月份跟12小時對應，令腕表變成前所未有的簡潔，看來更像是一枚添置了日期顯示的大三針腕表。其簡單的外觀和精妙的設計，亦讓它一躍成為品牌的旗艦系列。6年後，品牌重新設計這枚可瞬間變換日期的著名機芯，製作出加上中央指針的新作，並將新機芯搭載在去年才推出的Streamliner系列中，製成融合兩大經典的Streamliner Perpetual Calendar萬年曆腕表。

H. Moser & Cie.的CEO Edouard Meylan表示：「要重新發掘、審視經典的設計總是有難度的，整個構思創作的過程也很有挑戰，其實一大難處是重新設計分鐘刻度（10時位置的一段刻度被省略，換上能力儲存顯示刻度），那看起來很簡單，但實際操作上卻很複雜。我們花了1年半時間才實現了這個設計。我們重新研究Perpetual Calendar機芯，為它加上一支中央秒針和換上較為現代的打磨。但當然，我們也保留了它的一些獨特元素，例如它的日曆瞬跳功能，和以中央小指針每年在表盤上轉動一圈，以12時標對應12個月份的顯示方式。」

調整日期無限制 閏年藏水晶底

新面世的HMC 812手動上鏈機芯與HMC 341機芯的設計接近，但增加了中央秒針顯示，另外透過中央的小巧紅白兩色指針顯示月份。HMC 812機芯具備168小時動力，動力儲存顯示設於表盤10時方位。4時位置設有大尺寸日期顯示窗，以兩個重疊的圓盤連接運作組成，一個顯示1到15，另一個顯示16到31。因應表冠設於4時位置，與它對齊的日期窗向右調整，轉盤上的數字被巧妙地「扭正」，令日期能與其他腕表一樣以水平方式顯示，方便閱讀。機芯用上的「閃曆」瞬跳機制能讓日期在午夜零時零分瞬間變換，並可在任何時間向前或向後調整日期，不像大部分萬年曆腕表需避免在晚上10時至凌晨2時調整，否則會弄壞機芯。

「整個創作過程跟我們的其他腕表一樣，建基於相同的目標：在突顯機芯的功能同時，令腕表的外形看起來愈簡約愈好。基於這個大前提，我們很清楚設計的方向，雖然過程中可能會發現沒有想像中簡單和直接，但那就是創作。」Edouard Meylan說。因應品牌對於極簡設計的追求，閏年調校器設於機芯側，而閏年顯示亦隱藏在表底一面。透過藍寶石水晶底蓋，清晰可見HMC 812機芯的現代化修飾，搭配傳統的Moser水平雙條紋，擺輪橋板、傳動輪系、發條盒，而擒縱夾板則覆上碳灰色PVD塗層。主夾板經過微噴砂處理，並飾有碳灰色鍍銠塗層。

Streamliner萬年曆腕表擁有圓滑曲線，呼應系列名稱由來——1920至30年代面世、最早期的高速火車。這款外形獨特的腕表採用直徑42.3毫米精鋼枕形表殼，防水性能深達120米。位於4時位置的表冠飾有「M」字，表盤上方覆以微弧形藍寶石水晶鏡面。表殼線條延伸至一體式精鋼鏈帶，順着手腕優雅彎曲，精細的鏈節設計，確保戴在纖細的手腕上仍能完美貼服。鏈帶結構非常複雜，所有鏈節以鉸接方式相連，帶有柔和的波浪形狀，經拋光和垂直拉絲的表面處理。表圈飾以太陽放射紋，表殼結合磨砂和拋光表面處理，側面則採用鏤空和磨砂處理。

指針嵌夜光 logo半透明夠低調

新表用上品牌標誌的煙熏表盤邊緣，環繞紅色及白色外側分鐘軌道，亦對應中央秒針的運行。秒針、動力儲存指針與月份指針均令人聯想起汽車儀表板或是測量儀器。表廠選擇以立體弧形指針指示小時和分鐘，由兩部分組成，指針末端飾嵌含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight。

另外值得一提的是，以往腕表上的logo慣常以全白或全黑示人（煙熏金屬表盤配白字、白色琺瑯表盤配黑字），新表表盤上的品牌logo卻換上半透明顯示。「logo本身並沒有改變，只是我們用上一種透明亮漆，我們第一次用上這個logo是在Pioneer Centre Seconds MEGA Cool腕表，為了令它的珊瑚藍色表面看起來更輕盈通透和美麗，推出後的反應非常好。為了令腕表能夠更完整地呈現其設計，我們決定將這個透明亮漆logo應用到之後所有腕表型號中，當然，除了Concept系列的腕表，因為Concept本身的設計就是沒有logo的。」若隱若現的logo，正好貫徹品牌鍾情的簡約低調風格。

● 查詢：3470 0091（東方表行）

文：張曉冬

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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