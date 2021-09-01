Double F：服飾的暗場語言

比如Darkest Hour電影中邱吉爾得知將接任首相之位，穿著妥當出發見佐治六世——時世動盪，眼前危機處處，心有緊張的他站在帽子牆前，他思考着要戴哪頂帽子。牆上有代表其政壇人生的海軍帽，日常用的Pork Pie、Fedora，他喜歡的Bowler、Homburg，還有更為休閒的Boater寬檐平頂草帽等；而他將要去見十分不想張伯倫辭職，也不希望邱吉爾上台的國王，他取下一頂更隆重而合乎禮儀的Top Hat。

配飾禮儀：姿態與度勢

強人穿衣，每件配飾皆有心思及態度——姿態與審時度勢。擅長以演講煽動人心的邱吉爾滿身是戲，他的配件亦如是。他的煲呔、手杖、懷表鏈都很交戲。他胖碩的體型穿不出羅素的清癯，但當他要展示氣勢，一插腰撩起外套下襬，露出大幅的背心與懷表鏈，比更多外形優秀的政客霸氣。他的名照「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）攝於日本偷襲珍珠港後他到訪美國，他搭着手杖反手插腰，怒目像要吞噬敵人的雄獅，氣勢振奮民心。

那個時代政客的著裝耐看又充滿故事，不止因為處身國際大變中，那時男裝規範亦在建立與演變——在這些兩次大戰之間的英倫人物，著裝不若19世紀的貴族精英般過於奢靡華貴。西裝的體系才剛在19世紀中期由Beau Brummell糅合，其後才發展出紳士的遊戲，偏向低調從容，着重講究細節。如此時刻，有些微微固執的半老派人仍保留即將被時代冲刷掉的穿衣規範。如邱吉爾的手杖源自象徵身分地位的權杖，張伯倫則更常攜帶長柄雨傘。在襯衣領上，張伯倫始終鍾情較正式的翼領（Wing Collar），在19世紀中期興起的拆卸式硬領，立起的翼領包着頸部，只在下巴附近翻出明顯的線條，突出臉部線條，增添尊貴嚴肅感。

西裝左邊：權力沒有中間取態

當然邱吉爾不能穿出張伯倫的挺拔，身形所限粗脖人士穿不好立領，但虎背熊腰更顯其獅性，他有帽子、手套、雪茄。兩個男子政治取態不同，但皆擅於塑造形象，體現男人的權謀——有什麼方便得過用隨身之物展現態度，甚至發號施令？

Darkest Hour有場國會會議，邱吉爾被任命首相後，首次在下議會演說，大部分議員看張伯倫頭，邱未演講前，張將白色袋巾展開攤平放在腿膝上，若邱發言符合其反戰理念，他揮一揮袋巾，全部人緊隨拍手。但邱吉爾以一連多個victory的排句，表明不惜任何代價也要打贏這場大戰，他演講才完，張伯倫已將袋巾摺疊塞回外套左胸袋，全場反應冷淡……著裝不止風格，也是人與人交流交接時的暗場語言，可現在懂得這些暗場藝術的人似乎愈來愈少了。下期再續。

文：方太初

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