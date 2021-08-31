小學雞媽媽：又係藝術家又係阿爸阿媽

畫家攝影師的親子點子

當中很多點子都令人躍躍欲試：陳玉瓊的孩子被蚊子在背上叮出一個個包，用水彩畫連線畫，變成意想不到的生動景觀；高文灝拔出電腦鍵盤按鈕然後重新亂入，待孩子再亂敲時，就用快速鍵無定向轉換大小和行距，成品美得要打印出來掛客廳；還有曾德平的長指甲比賽：在指甲上塗箭嘴，看誰的箭嘴跑得快，既鬥快也考耐性。要是來一趟老幼賽，還能考察不同人生階段的差異……

疫情下，很多人際交往都移到線上，羅文樂的小小連鎖遊戲有特殊意義：用鏡頭捕捉小朋友的可愛舉動，大人消化體會然後重新演繹，再連着孩子的表現一併傳給親友。他附上照片：一張是伏在媽媽肩上害羞的幼兒，一張是學孩子那樣伏在長輩肩上害羞的大人。傻傻的、甜甜的、暖暖的，在熒光幕兩端把親愛的人結連起來。

親子有時 把握與孩子作伴

這小書引領我們走進藝術家的親子日常，撿拾亮晶晶的靈感，但別錯過更珍貴的寶藏：在很多小遊戲裏，阿爸阿媽都樂意被領着玩而且樂在其中，孩子從來不止是參與者。

梁思鳴：「我想，其實身分和發指令的角色對調才是真正的遊戲……」

朱力行：「你出題，和我比賽，輸了，給我抱一抱，贏了，換我出題……」

徐沛之：「她自信地對我說，『爸爸我教你畫畫！』」

隱藏在每個分享當中，有這個信息：讓我們慢下腳步和心情，好好享受與孩子作伴；即使空閒時間沒有很多，重要是活在當下。

在林東鵬分享的相裏有這句話：憎恨有時，歡樂有時，思念有時，離棄有時，衝突有時，和好有時。

我來添一句：親子也有時，而且時間溜得快，得把握。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]