升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 小女活潑好動，坐不定，英文比中文好。原本想她入讀一些活動教學的幼稚園，可惜沒有一間收；只獲嘉諾撒聖心幼稚園、德望小學暨幼稚園兩間傳統學校取錄，請問邊間較適合她？另外，我們雖家住九龍，但是去德望的校車反而比去聖心的校車早半小時，所以不知如何是好，祈求指教，謝謝。

答◢ 要留意，「坐不定」的孩子，在教師眼中不會受歡迎，因為坐不定難以專心學習，而專心是學習成功的因素，所以要教小朋友養成坐定定的習慣。聖心與德望是兩間非常受歡迎的幼稚園，德望比較適合她，但聖心成績好一些，所以你要在適合你女兒和成績兩者之間選一間！

幼園程度無關升官津 高主教直升較穩陣

問◢ 兒子性格活潑多言，9月升讀K1並註冊了香港靈糧堂幼稚園。然而他在小學自行分配學額階段只有得15分，無宗教分、無舊生分，因此小一選校比較擔心，該轉去其他學術較高的幼稚園嗎？家住東區14網，有哪間建議？天主教聖瑪加利大幼稚園還是高主教書院幼稚園部？

答◢ 從幼稚園升上官津小學是「零掛鈎」的，所以讀「深」的幼稚園對升小並沒有幫助。在14網，15分可選聖公會聖米迦勒小學和北角循道學校。不過，高主教書院幼稚園部則有機會直上高主教書院小學部，升小比較穩陣。

紅磡灣馬小直升伊中有聯繫

問◢ 小女將於本年9月份升讀小一，已獲得馬頭涌官立小學（紅磡灣）的派位，最近又參與了保良局林文燦英文小學的面試，現在等候名單中。請問兩間學校的升中派位如何？應該如何選擇好呢？謝謝。

答◢ 如果你用升中派位來決定小學的選擇，馬頭涌官立小學（紅磡灣）約有25%的畢業生會升上伊利沙伯中學，因為紅磡灣馬小與伊中是聯繫關係，所以必定有畢業生直升；保良局林文燦英文小學雖然有不少學生升到保良局顏寶鈴書院、香港管理專業協會李國寶中學，但林文燦其實與以上中學並沒有聯繫關係，所以沒有直升保證。從升中角度選校，紅磡灣馬小應「秤先」！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第361期]