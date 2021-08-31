童途有「理」：BB止哭大法 包緊身體輕拍屁股

一般人都認為寶寶嚎哭是因為肚餓、濕了尿布、太熱、太冷或希望被抱等生理和心理因素引起。其實除了以上原因，初生嬰兒還因為感覺系統未成熟，對外界的刺激產生過敏反應，以致經常嚎哭，而早產兒尤甚，部分甚至會有比較嚴重的感覺處理障礙（Sensory Processing Disorder）。

嬰兒的感覺處理障礙通常表現為感覺調節障礙（Sensory Modulation Disorder），這會導致嬰兒對感覺刺激反應不足（昏昏呆呆）或反應過度（感覺防禦）等。

感覺系統包括：

(1) Tactile System（觸覺系統）

(2) Auditory System（聽覺系統）

(3) Visual System（視覺系統）

(4) Vestibular System（前庭神經系統）

(5) Proprioceptive System（本體感覺系統）

(6) Olfactory System（嗅覺系統）

(7) Gustatory System （味覺系統）

BB在母體時身體蜷曲， 雙腳屈曲及雙手置中。出生後因未能適應新的躺卧體位，所以經常會有「一放落牀便喊」的情况，你對以下的情况是否似曾相識？

(1) 要經常被抱，一放落牀便喊

(2) 容易扎醒

(3) 即使是輕微的聲音都會受驚，雙手張開，有驚恐反應（Moro Reflex）

(4) 喜歡被搖晃的感覺，如被抱着行來行去

(5) 容易吐奶

(6) 每次嚎哭都維持半至一小時

(7) 難以入睡

那應該如何安撫寶寶的情緒？

(1) 包裹法（Swaddle Method）

用布緊緊地裹着寶寶，將他的手腳微曲包緊，這可以給予寶寶多點觸覺刺激外，亦給他有如在母體內的安全感（見下圖）

(2) 輕輕搖晃寶寶的上半身，讓他有在搖籃的感覺，增強前庭感覺的刺激

(3) 在寶寶耳邊發出輕輕的「噓」聲，這是個非常有效的聽覺刺激，一般

寶寶聽到後都會立刻停哭

(4) 有節奏地輕拍小屁股，令他感到一下一下的震動。這個節奏可令BB增強本體感覺，亦是一個有效安撫BB情緒的方法

父母可先用以上方法去安撫寶寶哭鬧的情緒，再用嬰兒按摩及嬰兒運動等去刺激不同的感官，讓寶寶慢慢地適應並解決其他感官問題，如進食困難及嘔吐等。如欲進一步了解以上的方法，可向兒科物理治療師查詢。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳娜智（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]