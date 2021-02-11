親子筆陣．教大GPS：良好自我調控 成就美滿人生

一粒棉花糖 看出未來成就

香港的家長非常強調幼兒的「硬技能」，例如取得優異的學業成績。然而，很多家長可能較少意識到幼兒的「軟技能」，例如自我調控，這對孩子的發展亦具有十分深遠的影響。有兩項著名的研究清楚說明了自我調控對人生發展的重要。

第一項是史丹福大學Walter Mischel教授所做的「棉花糖實驗」。在這個實驗中，研究人員告訴4歲大的幼兒，實驗員將給他們一粒棉花糖，他們可以選擇馬上吃掉，或者選擇等待一段時間然後獲得多一粒棉花糖。結果發現，能夠通過等待一段時間來獲得另一粒棉花糖的幼兒，他們在日後有更好的學業成就、心理健康及幸福感。

第二項是但尼丁研究。在這項研究中，研究人員對1972和1973年在新西蘭但尼丁出生嬰兒作長達40餘年的追蹤，採用不同的方法測量他們在3至11歲期間的自我調控，然後測量他們在青少年時期及成年時期的多種發展結果。研究發現，在排除了兒童時期的智力因素和家庭經濟因素的影響後，早期具有良好自我調控能力的幼兒，在青少年時期會較少吸煙，較少成為青少年父母和輟學，在成年時期有較高的收入，較好的身體機能和心理健康，犯罪率亦較低，甚至衰老得更慢，並對老年生活有較充足的準備。

幼兒至青少年 培養自我調控關鍵期

研究表明，人生的轉折階段（例如從幼稚園向小學過渡、從讀書向工作過渡等）是個體提升自我調控的重要契機，因為在這個過程中，個體有大量機會學習新一個發展階段所需的規則並且努力調控自我，以順利完成新的發展任務。其中，幼兒至青少年階段是培養自我調控的關鍵期，因為在這個階段，負責自我調控的大腦區域逐漸發育成熟，同時幼兒和青少年有大量機會學習、理解和內化社會準則及道德規範、培養正向的人生態度、建立良好的生活習慣、提升情緒表達和調節能力，以及加強與他人的積極溝通。因此，家長和教師應該好好把握這個時期，幫助幼兒和青少年建立良好的自我調控能力。筆者將在下期談及一些具體的方法供家長和教師參考。

文：黎建斌（香港教育大學 幼兒教育學系助理教授）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第361期]