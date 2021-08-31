讀樂樂：人類奧運會 動物也參加

分享奧林匹克精神

這本《動物奧運會》一定能滿足孩子的想像。故事開始正是一場誤會，當人類向世界發出邀請信時，其中一封卻掉下來給鳥兒叼走並送到獅子大王手上，消息震驚動物王國，動物們不但議論紛紛應否參賽，還對什麼是奧運會充滿好奇。經過一番討論，牠們決定參加這場由人類舉辦的運動會，首次參加奧運會的動物會遇到什麼問題呢？當舉辦國家見到動物如此團結和積極參與會接納嗎？人類要如何配合動物選手的起居飲食？選手村又是否預留空間給參賽動物棲息？究竟奧運開幕儀式由哪種動物做持旗手？如果袋鼠與人類在拳擊場上大展身手，觀眾一定會大開眼界。那麼，河馬參加跳水比賽，會否勝過人類？比賽結束後，人類和動物能否建立友誼？他們會互相道賀嗎？凡此種種，只要打開這書本，必定找到答案。不過，小朋友最關注的，一定是這比賽的公平。若要集中討論比賽是否公平，不如和孩子分享什麼是「奧林匹克精神」！

志在參與 輸贏不重要

根據國際奧委會《奧林匹克憲章》中「奧林匹克主義」的原則，「奧林匹克精神」是指「每一個人都應享有從事體育運動的可能性，而不受任何形式的歧視，並體現相互理解、友誼、團結和公平競爭」。雖然人類和動物談不上公平競賽，現實也沒可能一起比賽，不過，故事卻強調「輸贏」不是那麼重要，而是志在參與，並享受比賽過程。

既然輸贏不是那麼重要，更值得教導孩子的，是留意運動員背後的故事，學習他們的堅毅精神才是最重要啊！

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文︰菜姨姨

作者簡介﹕致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第361期]