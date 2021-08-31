上一課：發掘演藝潛質 全方位培育孩子4Q

文︰顏燕雯

說到全方位的藝術學校，大家第一時間或會聯想到香港演藝學院，但這類機構一般只接受青少年或具相關學歷的學生申請，小朋友只能望門興嘆。為照顧不同年齡學生的需要，2020年成立的I.D.E.A.Q教育中心在成人班以外，更特別設有8至12歲及13至17歲的組別，讓年輕的一代亦有機會接觸表演藝術，當中不少課堂更是由演藝學院畢業的導師親自教授。

學齊演戲、唱歌、跳舞、溝通

I.D.E.A.Q教育中心校長王嘉翊（Garrick，圖）便是畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修導演的他，坦言希望把中心打造成一間小型演藝學院，「我們與外間興趣班較大分別是它的整體性，不是唱歌還唱歌，跳舞還跳舞，而是像到學校上課一樣，由各方面專長的導師去教同一班學生，會互相了解學生上課的情况。加上我們每一個導師對藝術和教育都很有心，不但致力令上課氣氛愉快，也會經常開會溝通，盡量把教學內容融入IQ、DQ、EQ、AQ的元素，例如在溝通藝術的環節，學員需要運用IQ去分析及聆聽其他同學的說話，戲劇課則不時要運用數碼科技（DQ），去重溫導師們為學員所拍的片段」。

中心課程除了分年齡組別，每組亦有初、中、高級班，每40堂為1期，當中包括演戲、唱歌、舞蹈及溝通藝術各10堂，完成初班後，學員需要通過畢業考試才能升班。雖然中心打正表演藝術旗號，但宗旨並不是要培育小明星，而是要讓學生在過程中找到自己所長和熱愛的東西。所以，每一個學生報讀時均需要通過面試才能入學。但Garrick強調，中心並非要透過面試來選秀，一來是因為學額有限，二來是希望在面試中了解小朋友多一點，看看他們是否真的有熱誠，不想有孩子是因為家長要他們參加而勉強來上課。

這天記者來到中心位於火炭的教室，8至12歲的初班學生先上溝通課程，小休後便是戲劇課。溝通課由Garrick親自教授，戲劇課則由畢業於香港演藝學院戲劇學院藝術（榮譽）學士的舞台劇演員黃釗鑫任教，她指每堂都會跟學生玩熱身遊戲及做演出練習，包括讀劇本、即興演出等，一些舞台小細節如演員企位、看劇本技巧等她都會提及，是一個非常專業的舞台劇演員訓練。有時她更會給予「功課」，如要學生觀察不同職業的人物，因為戲劇很多時候都是在扮演和模仿別人，每次排練後更會給學生來一個小檢討。「我也會把4個Q放進課程中，所以檢討是很重要的，當孩子演得不理想，心態可能處於逆境，但檢討可讓他們知道自己的強弱，繼而懂得解決問題和改善，提升逆境商數。」釗鑫說。

◆與學校合作培訓計劃

除了公開招生，在剛剛完結的暑假，中心更與小學合作，讓學生在假期可以參與這個演藝速成班。這個名為「香港中小學藝術培訓課程計劃」參與學校包括英華小學、和富慈善基金李宗德小學及黃埔宣道小學，由學校安排學生來中心接受為期5星期的「溝通」、「戲劇」、「舞蹈」、「歌唱」藝術培訓，完成課程後學生更可參與由「主創藝術坊Community Art」製作的音樂劇演出。（圖5）

■INFO

I.D.E.A.Q教育中心課程

對象：8至12歲、13至17歲、成人組別

上課日期及時間：逢周六、日上課，每課1小時20分鐘，共40堂，為期3個月

地點：火炭銀禧花園銀禧薈5樓504室

報名：bit.ly/3BleeSj

課程查詢：6709 7037（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第361期]