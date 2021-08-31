家家有禮：白爛貓首飾盒藏月餅

白爛貓「置」萌月餅禮盒內包括上乘手作低糖單黃白蓮蓉月餅1個，配上5包玄米茶包，月餅禮盒更是以首飾盒為設計概念，內附鏡子，加上採用抽屜設計，可以一物多用；坐枱月曆每月都有不同主題的場景，加上有趣調皮卡通圖案與貼地潮語，令大家每日笑逐顏開！

◆白爛貓「置」萌月餅禮盒

換領日期：9月9日起至換完即止

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$600，包括$500或以上的電子貨幣或機印消費單據，即可換領

◆2022年白爛貓「置」潮坐枱月曆

換領日期：10月1日起至換完即止

換領方法：Fortune+會員於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶即日累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣或機印消費單據，即可換領

網站：www.fortunemalls.com.hk

■送置富Malls ×白爛貓「置」萌月餅禮盒

置富Malls送出置富Malls ×白爛貓「置」萌月餅禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：9月7日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第361期]