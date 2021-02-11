本周FOCUS．採訪手記：家長的期望 女孩的控訴

說來有趣，新學年，雄心壯志、滿腹大計的，很多時都未必是學生，而是背後的家長。家長對孩子在未來一年的學業成績、音體藝發展，預設了很多目標，訂立了不少期望。然而，最近網上流傳一封據稱是一名14歲上海女孩的遺書，發人深省，值得天下父母引以為戒。

雖然無法證實遺書的真偽，但女孩對父母所作的控訴，確實是不少家庭的寫照︰「你們愛的不是我，是衝進班級前10，年級排名前20的我，是考到滿分的我……」、「我只是一個給你們帶來榮耀，在你們在朋友面前攀比的工具」。誠如女孩所言，「毁掉一個人很簡單，只需要毁了她的童年……」家長們，撫心自問，我們又是否正在摧毁子女的童年呢？

新學年迎來新面孔

開學前夕，分別跟私立、直資及津貼小學的校長們談過，不得不承認，今年的確存在師生移民潮暗湧，加上轉校、轉職的流動也大，大家要有心理準備，新學年，身邊不管是同學或教師，都會出現很多新面孔。但願彼此可以盡快磨合，和睦共處，攜手迎接挑戰。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第361期]