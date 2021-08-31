重新定位：跨境生銳減 轉型「英文小學」求「生」

「新學年，我們有廿幾個跨境生申請退學。」三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶說。該校位處大埔，自2014學年起，84校網被教育局納作「跨境生專屬校網」，高峰期時，學校有近八成學生來自內地。但隨着港府在2013年實施「零雙非」政策，目前比例已跌至約兩成，「現在我們大約有百多名跨境生，分佈在四至六年級」。

今年小一收生不跌反升

因應跨境生學額需求減少，84校網在今學年被剔出專網，但李小寶指出，沒有內地生支持下，今年小一收生數目不跌反升，由4班擴至5班，她估計，跟學校成功轉型有關。「我4年前上任時，已預計到沒有雙非孕婦到港產子，學校將要面對很大收生壓力，所以抱着破釜沉舟的決心，一定要幫學校重新定位。」

營造英語學習環境

李小寶兩年前開始鋪路，把禤景榮學校變革成「英文小學」，「我請了很多NET Teacher（外籍英文教師），由他們帶活動、陪小朋友看圖書、玩遊戲，在校園營造英語氛圍」。上學年，學校還在小一及小二各開設兩班英文班，數學科、常識科及其他術科都用英語教授」。踏入第二學年，改革仍然持續，今年5班小一中，其中兩班的主要科目及術科同樣以英語授課，而去年讀英文班的小一及小二學生，今年分別升上小二及小三，也會繼續浸淫在英語的學習環境中。

然而，禤景榮學校服務跨境學童的歷史任務尚未完結，但在出入境防疫限制下，教學工作倍感困難。「現在我們有兩個系統，亦有兩批教師，一批主力教香港學生，另一批就專做網課教內地學生，不單教師工作量多了，行政工夫亦增加。」她舉例，新學年要寄大量書簿、作業給內地生，已花掉不少人力物力，「希望疫情快過，這班學生可返回香港上課，那師生都不用這麼辛苦」。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]