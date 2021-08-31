老牌私小每月收生「即走即補」

調適小一課程 增教學助理

談及新學年教師轉職的情况，歐偉民大呼「感恩」，只有一個教師移民。另根據該校網頁的資料，則尚有兩個教師因其他原因離任。他稱，在教學團隊相對穩定的前提下，有更多空間做好課程發展，「我們知道過去一兩年，幼稚園學生失去很多學習機會，所以針對今屆小一生，課程會有調適。例如中文科本來是用普通話教的，但開學初期，會容讓教師輔以廣東話去教，希望學生不會因為語言阻礙學習，亦會把學生分拆成小組，加派教學助理到課室支援，幫助小朋友更快適應」。此外，學校亦會重啟「伴讀計劃」，由受訓的家長義工到校陪伴低年級的學生一起閱讀，提升小朋友的閱讀效能。

去年疫情嚴峻，救恩的小一入學面試改以網上視像會議形式，但今年疫情趨穩定，歐偉民透露，將於9月下旬分3天逐一面見約1700名小朋友。「去年我們收到逾2000份申請，今年有輕微減幅，可能和提早截止報名有關。」校方只設一輪面試，不需面見家長，校長屆時亦會親自接見每一個學生，他期望在面試過程中，見到小朋友最真的一面。

[Happy PaMa 教得樂 第361期]