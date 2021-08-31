簡約不失創新變奏 丹麥家具 打造溫暖安心之所

新店特選落地玻璃採光

丹麥是個日照不多的國度，寒冬時分，下午4時不到天就全黑，街道上十分冷清。故丹麥人十分珍惜陽光，他們會為房子闢出盡多的窗戶，窮盡方法把自然光線引入室內。看見Normann Copenhagen位於灣仔皇后大道東的新店，外圍是一整排落地玻璃，自然讓人聯想起丹麥人對自然光的重視。「丹麥的房子常會設計天窗，引進日光。這排落地玻璃，正是我們選址此處的原因。」Normann Copenhagen總代理Instant Services香港董事總經理Ken Tam說。不過店子毗鄰多間家具及時裝品牌，位於人車擠迫的商業心臟地帶，還是要小心翼翼越過人潮，進到店內，才能鬆一口氣，開始認識丹麥家具的簡約美。

丹麥、瑞典、挪威、芬蘭常被統稱為北歐四國，其設計風格（Scandinavian style）素來以簡潔洗練、功能至上、工藝細緻見稱。當中丹麥的家具設計早於20世紀打響名堂，例如當地的百年燈具品牌Louis Poulsen、設計巨匠Arne Jacobsen，都在家品界赫赫有名。前人把實用主義和現代主義發揚光大，定下了丹麥設計簡約、精細、優雅的基調。1999年創立的Normann Copenhagen，就是在這片豐沃的設計土壤中誕生，品牌創辦人Poul Madsen形容品牌的目標，是創作「有趣得來不失簡約，搶眼得來不會過時」的家具。在傳統設計的基礎上，融合更多令人意想不到的變奏，「就像任何行業，丹麥家具設計同樣會隨時間及潮流進化，我們有辦法在不影響丹麥設計的傳統特色，不犧牲質素與耐用程度的情况下，將新科技、新潮流共冶一爐」，Ken說。

流線形椅從後環抱 利落舒適

就以店內的Hyg椅子系列為例，其流線外形簡單利落，坐在上面恍如被椅背從後環抱，包覆得恰到好處，讓人感到安穩自在。Ken指出，Hyg的設計亦令人想到Arne Jacobsen半世紀前的經典設計Egg Chair，椅子的弧形座面猶如蛋殼，能把人包覆其內。「我們以傳統設計為基礎，加入了摩登的演繹手法。沒半點多餘修飾，線條簡單，才能歷久常新。」細心留意，還會發現椅背近腰的位置微微拱起，與人體結構協調，可見產品滿足美感同時，不犧牲舒適度。「設計理應是按照人體曲線去創造線條，而不是要身體遷就家具。」

丹麥人珍愛舊物，人們視家具為能夠代代相傳的物品。Ken用上時裝業的語境比喻，「我們是個完全反對fast fashion的品牌，物品用幾年就丟棄的話，好浪費」。要延長家具的壽命，就需更講究選料和工藝。Normann Copenhagen的工廠設於歐洲及中國不同地方，選址視乎當地工藝及物料供應。Ken指着他坐着的Herit椅子說，「這塊塑料由手把至椅背一塊過，沒有接駁的塑料，看似平平無奇，其實製作難度甚高」。當時團隊幾乎找遍全歐洲，只有意大利一家工廠能做到此效果；又如以實心大理石及鋼材打造的Eddy枱燈，亦是於盛產雲石的意大利製造。

回收海洋膠樽製紡織面料

環保可謂當代家具設計的顯學，Normann Copenhagen除了應用LED燈飾、減省包裝、把家具化為可拆卸部件、選用可持續木材等不少品牌都在做的環保項目，還自行開發環保物料。摸上去平滑舒適的Oceanic紡織面料，由100%回收聚酯製成，來源主要是海洋中的塑膠瓶廢料，平均每26個膠瓶，便可製作1米的Oceanic面料。試想像塑膠如何在海洋遺害萬年，也就代表Oceanic有多耐用和堅韌。

應有則有，應棄則棄，丹麥的設計精神不但適用於當地，來到寸金尺土的香港，亦能產生共鳴。「丹麥人的居住面積並不特別大，雖比香港寬闊，但遠比美國小，所以他們很講求有效利用空間。」難怪放眼全店，大部分家具也是小巧纖細，適合港式蝸居。更貼合用家的是Hyg、Form、Alley等多個座椅系列，均設有餐椅、高腳椅、辦公室椅等式樣，顏色和物料亦可任君訂製。合共近萬種配置，讓各有偏好的人，也能找到合意的家具。

■Normann Copenhagen

地址：灣仔皇后大道東29至31號 樂滿大廈地下B店

查詢：3611 7114

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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