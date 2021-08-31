捕捉日常 構圖說故事 手機拍攝 登大雅之堂

拍攝靠五感 美景早在身邊

William笑說，起初專頁以「Phonetography」作為名字時，有人曾經誤以為他串錯字。「用手機的原因很單純，我年紀不小，我的學生有很大部分都是退休人士，我們沒有體力揹起大機，於是我就想到那不如用人人都有的手機開始。」他的課程門檻不高，只需要一部手機和願意學習攝影的心就可。由開初只記錄香港建築線條，到後來拍攝城市夜景、天空層次、坪洲的小島風情，每張畫面都充滿香港既有的特色。5年來作品多不勝數，他有感是時候立里程碑，出書和舉辦展覽：「香港這幾年氛圍比較低迷，我會想可否藉着相片提供多點正能量？讓大家感受香港獨特的美？」在剛完結的展覽中，他以五感和攝影主題結合，分為「築．目」、「圍．聽」、「島．聞」、「空．感」、「日．嚐」，寓意他拍攝的美景其實早在我們身邊，張開五感即可，只差在有沒有細心發現。

William目前主要用iPhone 11 Pro Max和Huawei P40 Pro+兩部手機拍照，基本上能滿足他攝影的大部分需要，譬如拍海浪的慢快門照片，用一些特別軟件便可以拍出相應效果。「我甚少執太多相，最主要集中在構圖上。當你一機在手，自然沒有懶的藉口。」正因為手機方便，令他更願意隨時隨地去拍攝。

解像度有限 印刷遇掣肘

但說到將相片列印成實體的層面，William也不得不面對手機的掣肘。單論印刷質素，手機相片解像度不足以列印出高清，甚至需要後期重新修圖。又譬如光度的問題，夜色相片甚有意境，但細節位卻模糊掉了，William解釋：「你現在看到畫框的尺寸（50×70cm）已經是極限。有些相片我都未完全滿意，但手機始終只是手機，做不到（專業相機的）zoom in/out效果，都是一種限制。」被問到可曾對「大機」心動，他苦笑：「當然有啊！但我很害怕自己有一天會棄手機用大機。如果5年前我不是因為堅持用手機，未必訓練到自己構圖，今天可能只是一個普通的攝影展。」William希望身體力行證明，在攝影時，器材不是重點，構圖和故事才是最重要。

「扭曲」屋邨有趣 拍戲曲中心奪獎

記者走勻展覽場地，對其中一張相片中屋邨被扭曲的景象尤其深刻，William笑着講解：「實情是我借位用車頂影（倒影），所以本身好規則的屋邨變得扭曲，剛好有一個路人經過便出現了饒有趣味的畫面了！」而拍攝南山邨的作品他亦特別喜歡，「大家經常會去影3個遊戲架的打卡位，但我就嘗試從側面拍攝，剛巧有3個小男生爬上遊戲架，便構成一個特別的景象了」。當大眾經常抨擊西九戲曲中心的外貌，William對戲曲中心則有另一番看法：「其實它有些角度很有美感，譬如下午陽光普照的時候，遠看它的陰影十分明顯，形成對比，利用這些光影和線條拍攝也未嘗不可。」他其中一張在戲曲中心影的街拍，除了成為新書封面，亦曾在Tokyo International Foto Awards 2020、HUAWEI Next-Image Awards 2020、Moscow International Foto Awards 2020等多個國際平台選為優異獎，證明手機相片只要有故事，一樣能登上大雅之堂。

毋懼抨擊 將挑戰人像攝影

拍照5年，William多少曾遇到樽頸位、haters抨擊，「出去拍夕陽都會霸唔到位，大家見你用手機好少會讓個靚位畀你」。或許手機在攝影界別尚未受到認可，但隨着技術進步，陸續有國際品牌如寶礦力等亦以手機拍攝廣告照，效果絕不遜於大型器材。記者問，如果此刻可以讓他重新選擇，他又會在大機和手機之中如何抉擇？William毫不猶豫回答：「一定係手機！」平時熱愛旅遊的他因疫情而難以離港，而隨着他搬入坪洲居住，他發現所謂的秘景其實並非攀山涉水，而是在日常之中。「留意細節、周圍環境更重要，手機可以讓我很快速記錄開心和治癒的時刻。」未來他打算嘗試挑戰人像攝影，他直言挑戰應該會更大，譬如手機的人像模式仍然有很多弊病，如何以手機拍出人像照有相當大考驗。

今年攝影展主題為「以手機隨攝，用初心留影」，William無疑做到了。更精湛的器材或者能令作品在顏色、像素等相片質素上更上一層樓，但歸根究柢，拍攝時還需要一顆願意發掘別人看不見的美景的心，以構圖說話，才是一張好相片最原始的吸引之處。

文：尹青

編輯：林曉慧

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