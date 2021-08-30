好zone動：訓練大腿後肌 穩定膝關節

滑輪椅子 在家操腿

雖然股四頭肌的力量很重要，尤其是針對踢波、衝刺或跳躍的表現，可是在做以上活動時，大腿後側膕繩肌（hamstrings）亦不容忽視，別以為只要股四頭肌夠力或有好表現就足夠，大腿後側的膕繩肌在做這些動作的時候，能擔當穩定膝關節的重要角色，提高動作協調，減少受傷風險。

前十字韌帶受傷或做了重建手術的患者，都需要花很多時間去訓練膕繩肌，以提升膝關節穩定。在康復初期，訓練膕繩肌未必需要很大的重量，利用自身體重或家居常見小工具，都可以做到訓練效果。

以下這個動作，只需在家中使用有滑輪的椅子（如：辦公室椅或電腦椅）就做到，原理是利用椅子的滑輪，通過主動做膝關節屈曲，主動地令膕繩肌收縮，從而增強膕繩肌的肌力及肌耐力。◆

動作：坐在有滑輪的椅子上，收腹及腰背挺直；訓練側的膝關節伸直，腳掌着地，然後慢慢用大腿力量把椅子向前移，直至膝關節屈曲至90度，然後再伸直膝關節

頻率：做10至15次為之1組，做3至4組，每組之間休息1至2分鐘

錯誤動作：腰背過分彎曲、沒有收緊腹部肌肉

注意事項：運動期間如有不適，應馬上停止，並尋求相關專業意見

文：周錦浩（註冊物理治療師）