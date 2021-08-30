拆解濕證謬誤 混淆內外濕 「薏米」愈食愈衰

一般人對「濕」的具體意思、原因及影響，以及如何祛濕、防濕似乎不甚了解。在沒有弄清楚濕證發病機理，沒有依循濕證的來龍去脈對證下藥，療效大打折扣。

外濕：由外侵襲 內濕：自內而生

「濕」是自然界「六氣」之一，有黏滯、重濁的特性。濕性趨下，在陰陽屬性中為陰。如果濕性影響身體功能而引起不適或疾病，六氣中的濕便成為「六淫」中的「濕邪」。根據中醫理論，濕邪有外濕、內濕之分。受環境、飲食等外在因素影響，如天氣潮濕、下雨、久處陰暗低地，或過量進食油膩、甘甜食物，濕邪由外侵襲體內者，是謂外濕；而由於脾胃運化飲食和水液的能力欠佳，陽氣不足，即使飲食、起居作息正常，亦會因脾胃運化不力以致「濕自內生」，是謂內濕。

外濕侵犯筋骨關節 浮腫昏沉

感受外濕者，外界環境之濕多從體表而入內，常侵犯筋骨關節，或停聚於體表經絡，臨牀上患者可出現身體重墜、浮腫，整個人昏昏沉沉、易倦乏力、肌肉痠痛、關節腫脹活動不利等。外濕蒙蔽清竅，可引起頭重、頭脹如裹、眼矇等。

外濕除了由環境因素導致，也可受飲食不慎影響。過量進食肥甘厚味等性質濕熱難消化的食物，或生冷寒濕的食物，能直接刺激脾胃。濕犯脾胃，臨牀上患者會出現胃口欠佳、口黏不爽、脘痞腹脹、大便溏瀉、舌苔厚膩等，正如《黃帝內經》說：「濕勝則濡瀉。」

脾胃虛弱 運化失調致濕阻

至於內濕的形成，本身與環境、飲食因素無關，是由於脾胃氣虛或陽虛，導致包括消化、吸收、代謝、排泄的運化功能減弱，以致即使飲食正常，脾胃仍不能妥善運化食物和水液，導致濕阻。在脾胃功能欠佳的基礎上，如果再加上飲食不慎或周遭環境刺激，身體受脾虛內濕加上飲食、環境外濕兩面夾攻，影響將會更大。脾胃氣虛或陽虛的成因，一方面由於先天體質稟賦因素，另一方面是由於後天養生不慎，如長期嗜食生冷、缺乏運動、濫用苦寒藥物等，日積月累削弱脾胃功能，形成脾氣虛或脾陽虛的失調。脾虛者的常見臨牀表現為面色蒼白、身體浮腫、怕冷、體力不支、食少腹脹、口淡、大便稀爛，望舌時可見舌體腫脹胖大，甚則舌邊滿佈齒印。

受外在環境影響，濕邪停留在體表或經絡筋骨者，適宜用發散的方法驅逐濕邪。通過促進身體機能運作，提升新陳代謝，使身體處於活躍狀態（過程中或見身熱、出汗），令濕邪逸於肌表而排出體外。常用有發散、驅濕作用的中藥包括羌活、獨活、威靈仙、秦艽，它們的藥性普遍有辛散的特點。

濕濁困脾，適宜用芳香化濕的方法祛邪除濕辟穢，常用藥包括蒼朮、藿香、佩蘭，通過其芳香燥烈之性，達到燥濕、和中的作用。若水濕停聚，出現身體浮腫、下半身重墜、小便不暢順、女士白帶增多等，適宜用利尿的方法利水滲濕，通過增加小便量而把水濕排出體外，常用藥如茯苓、澤瀉、薏苡仁等。

誤用利尿藥物 濕證反覆

不同種類的祛濕藥，祛濕具體原理有別，要因應感受濕邪的途徑、病位、臨牀病徵而施用。臨牀常見的其中一個祛濕謬誤，是誤用利尿藥物（如坊間稱作「薏米」的薏苡仁）。對需要採用發散、健脾燥濕的方式祛濕的人，誤用利尿可能只見小便量突然增多，但無助緩解消化不良、筋骨痠痛等不適；反有可能因過度利尿損傷正氣，更易令濕證反覆。唯有妥善辨證，釐清濕證的病機，才可對證下藥，提高療效。

對於因脾胃氣虛或陽虛而出現「內濕」的人，治療重點為「固本」，即透過健脾、益氣、溫陽扶正，再輔以祛濕藥物。常用的補益藥物包括黨參、黃芪、淮山、扁豆，通過甘溫健脾，促進脾胃運化，改善脾虛濕困的失調。另一個常見的祛濕謬誤，是內濕患者只關注使用祛濕藥，而沒有考慮健脾扶正，容易出現「治標不治本」的問題。

■湯水推介

「長夏」無胃口 健脾湯水解暑濕

避淋雨少歎冷氣 忌久坐久臥

要防止身體感受濕邪，中醫認為「虛邪賊風，避之有時」，平時要盡量避免淋雨、冒濕，少歎冷氣，少吃肥膩、甘甜、多油及寒涼生冷的食物，沐浴後要及時把身體及頭髮弄乾。對於經常身處陰暗、潮濕環境者，宜透過多運動保持身體機能活躍，提升新陳代謝，有助驅散水濕。缺乏運動，甚至久坐久臥者，因氣虛及濕阻，很容易「愈坐愈累」，也會妨礙胃口及消化。

在8、9月的日子，雖然已經過了「立秋」，但天氣仍然悶熱潮濕，甚至不時出現暴風雨或颱風，以中醫見解似乎較像暑濕偏盛的「長夏」階段。踏入長夏，容易因炎熱夾雜潮濕而出現食慾不振、胃氣脹、惡心、泄瀉等脾胃失調、脾虛濕阻的徵狀。這個時期的養生重點，應着重健脾及化解暑濕，慎用滋陰潤燥。湯水食療方面的材料可選用有健脾祛濕功效的扁豆、茯苓、赤小豆，配合有益氣扶正作用的淮山、黨參、五指毛桃，祛邪與扶正兼顧。

五指毛桃淮山扁豆瘦肉湯

材料：五指毛桃45克、淮山30克、扁豆30克、荷葉1塊、茯苓15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：先將瘦肉切開、洗淨、汆水，荷葉洗淨撕開小塊，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：健脾消暑祛濕

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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