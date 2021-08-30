煮得smart：食住花生等睇戲 有營定高脂？

好脂肪利心血管健康

每1安士花生（約28克，2至3湯匙）含有160千卡熱量，大部分來自脂肪。當中含約14克脂肪，逾八成屬於不飽和脂肪酸（即好脂肪，有助維持心血管健康）。以不飽和脂肪酸代替飽和脂肪酸（例如：以花生醬代替牛油、橄欖油代替椰子油），有助降低血液中壞膽固醇。除了脂肪外，花生還含有其他營養素，如蛋白質、膳食纖維素及維他命E（見表）。

還有，植物性食物本身沒有膽固醇，只有動物類食品（如肉、蛋、香腸）或動物油脂（牛油、豬油、雞油）才有膽固醇。若食物中飽和脂肪酸（即壞脂肪）含量較高 ，則需減少進食以免增加血液壞膽固醇，影響心血管健康。

適量進食烤烘及沒添加鹽分的純果仁，如花生，有助維持心血管健康及平衡血壓。但過量進食會攝取過量脂肪，若未能消耗過盛熱量，會導致肥胖。

花生醬添加物多飽和脂肪

至於花生醬是否健康，則要視乎當中成分。花生醬中可能有添加材料，如棕櫚油、氫化植物油、鹽、糖或乳化劑。棕櫚油、氫化植物油都含飽和脂肪，均影響心臟健康，因此建議選擇沒有加入兩者的花生醬。市面上可找到純花生醬，原材料沒有加入棕櫚油、氫化植物油或乳化劑，面層或會呈現屬於花生的油，食用時攪拌便可。純花生醬價錢比一般花生醬高出2、3倍，一般從美國、澳洲、台灣等地進口，本地也有自製花生醬出售。

純花生醬1湯匙約含有100千卡熱量，對於需要增重的人有幫助。若需要維持體重或減磅的人，則需控制熱量，將分量略減。花生醬除了塗多士，還可以炮製花生醬燕麥棒、花生醬伴香蕉／水果、花生醬汁（如沙爹汁）串燒雞肉及花生醬汁伴沙律等。若選擇加入花生醬，便需將其他油脂減少，適當控制油分，以免攝取過多脂肪。

DIY花生醬香蕉三文治

花生醬屬油脂類，除好脂肪外亦提供蛋白質；麥方包屬五穀類，含碳水化合物；香蕉亦營養豐富，提供維他命及礦物質。製作方便快捷，既可當早餐，又可作為下午或運動前後的健康營養小食。

材料（1人分量）：

麥方包2片、香蕉半隻、花生醬半湯匙

做法：

1.香蕉切片

2.麥方包塗花生醬，放上香蕉片，加另一片麥方包成三文治

3.於飛碟機或易潔鑊烤烘，即成

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文：陳紫敏（基督教聯合那打素社康服務註冊營養師）