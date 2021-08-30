有效率可提升至60％ 免疫標靶夾攻晚期腎癌

以往晚期腎癌治療選擇較少，治療效果不理想。直至近年免疫治療在腎癌治療大行其道，雙免疫治療或免疫治療加標靶藥的混合治療，已為一線治療大趨勢。

男性居多 逾90% 45歲起確診

腎癌患者以男性居多，任何年齡均有中招風險，但以長者發病風險較高，逾90%新症均於45歲或以上時確診。

腎臟是泌尿系統中的主要器官，位於後腰脊椎的左右兩側。它主要功能是製造尿液，排出身體多餘水分、廢物及有毒物質。另外，腎臟具備內分泌功能，幫助控制血壓及製造紅血球等。常聽到的腎衰竭，就是指腎臟失去機能，需依賴洗血或洗肚將積聚體內的毒素排走，以維持生命。不過，早期腎癌患者極少會出現腎衰竭的情况。

早期無徵狀 小便帶血、無痛須求醫

1. 腎癌有什麼徵狀？

腎臟位於腹部深處，最早期的腎癌並沒有徵狀；直至病情發展，病人才可能會尿中帶血、背部疼痛，或腹部摸到腫塊；病情到達晚期，病人可能出現胃口欠佳、疲累、消瘦、發燒或貧血等徵狀。早期腎癌存活率高達九成，但晚期難以根治。故任何人一旦發現持續小便帶血，尤其是無痛（尿道炎及腎結石的血尿大多會伴隨痛楚），必須立即求診，以免延誤了治療最佳時機。

高危：吸煙 肥胖 高血壓

2. 腎癌有什麼成因？

引致腎臟癌的確切成因，醫學界尚未清楚，但研究指出有下列高危因素：

‧慢性腎衰竭：長期洗腎會較容易患上多囊性腎病，增加患腎癌的風險

‧吸煙：研究指出吸煙者患腎癌風險較高，而且吸煙時間愈長風險愈高

‧高血壓及肥胖：研究指高血壓及肥胖均為腎癌的高危因素，而體重指數（BMI）愈高，風險亦會愈高

‧有害化學物質：研究顯示經常接觸鎘金屬（例如：金屬、塑膠、電池製造工人和建築工人）、石棉、石油等化學物質會增加患腎癌的風險

‧遺傳：如近親患上腎癌，或患有部分遺傳綜合症病人，如：林道綜合症（Von Hippel-Lindau Disease）或結節性硬化症（Tuberous Sclerosis Complex），患腎癌風險會大幅提高

由此可見，最佳預防方法是戒煙、控制體重及保持良好生活習慣，減低患高血壓的風險。另減少接觸有害化學物質。如屬高危一疾，一旦發現任何病徵，必須立刻求醫。

複雜水囊、實心腫瘤多癌變

3.所有腎臟腫瘤俱為惡性？

隨影像技術愈來愈發達，很多較細小的腫瘤能在檢查時發現，病人本身並無病徵。並非所有腎臟腫瘤俱為惡性，影像最普遍發現是普通水囊（simple renal cyst），此情况本身並無變癌風險，只需定期覆診便可。反之，如影像發現複雜水囊（complicated renal cyst）或實心腫瘤（solid renal mass）則必須詳細檢查。研究顯示，即使2厘米的腫瘤也有60%至80%機率為惡性；4厘米或以上，風險更逾90%。

4.腎癌如何分期？

當醫生懷疑病人患上腎癌，一般會安排影像檢查，以電腦掃描（computed tomography，CT）或磁力共振檢查（magnetic resonance imaging，MRI）為病人腫瘤分期。癌症分期對治療的選擇至關重要。

早期：腎癌局限於腎臟內，未有入侵周邊淋巴、血管及附近組織

中期：腎癌已影響周邊淋巴和血管

晚期：腎癌已擴散到遠程器官，例如肺、骨及肝等

一刀切根治 大多毋須洗腎

5. 早期至中期腎癌如何治療？

手術切除是根治腎癌唯一方法。故此，根治性腎臟切除是最常做的手術，除了切單側腎臟，還會將腎上腺、附近淋巴結及周遭組織一併移除，可以用開腹或微創手術。如腫瘤發現時已屆中期，入侵了附近的腎臟靜脈及下腔靜脈等大血管，手術難度便會增加。手術後，患者雖然少了一邊腎臟，但大部分人仍能靠剩下的一邊腎臟過正常生活，不用接受俗稱洗腎的透析治療。

較早期的腫瘤，如位置適合，病人可接受部分腎切除手術，能更大程度保護腎功能。如因身體原因不適合手術，醫生可採用射頻消融術（radiofrequency ablation）將腫瘤燒死，或栓塞治療（embolization）將腫瘤餓死，又或冷凍治療（cryotherapy）將腫瘤凍死等。

近年，立體定位放射治療（SBRT）亦開始應用於腎癌，透過影像導航技術，用高劑量輻射線殺死腫瘤，病人只需接受1至5次療程。最新國際研究指局部控制率逾95%，而嚴重不良反應率約1%至2%，對病人腎功能影響輕微。

6.已擴散腎癌治療有什麼新突破？

以往擴散性腎癌的治療選擇較少，常見用標靶藥、α干擾素（interferon-α）及介白素-2（interleukin-2, IL-2）等，但治療效果並不理想，而且副作用較大。直至近年，免疫治療在腎癌治療大行其道，最先是用於一線治療失效後的病人；至近一兩年，免疫治療加標靶藥的混合治療，又或是雙免疫治療，已為一線治療大趨勢，有效率由以往標靶藥約30%，提升至40％至60％，尤其對擴散程度較嚴重的病人最為適合。整體而言，由於治療選擇更多，病人整體存活率亦有所提升。

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com