知多啲：運動義肢較輕 加強懸掛力免脫出

【明報專訊】義肢結構分3部分：腳板、膝關節和接受腔。套着殘肢的接受腔需倒模訂製，患者截肢後紮上繃帶固定殘肢，避免水腫，為倒模準備。安裝義肢後，截肢者體重不能有太大變化，若殘肢大小有明顯改變，或需倒模重做。義肢矯形師會按患者年齡、體重、活動量等，組合不同物料、功能的零件，如小朋友、青少年的活動量較高，會選擇高性能義肢，長者則以安全為主。