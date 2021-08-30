知多啲：運動義肢較輕 加強懸掛力免脫出

【明報專訊】義肢結構分3部分：腳板、膝關節和接受腔。套着殘肢的接受腔需倒模訂製，患者截肢後紮上繃帶固定殘肢，避免水腫，為倒模準備。安裝義肢後，截肢者體重不能有太大變化，若殘肢大小有明顯改變，或需倒模重做。義肢矯形師會按患者年齡、體重、活動量等，組合不同物料、功能的零件，如小朋友、青少年的活動量較高，會選擇高性能義肢，長者則以安全為主。
杜旭榮試過改裝義肢讓截肢者體驗潛水、直立板、BMX單車。「不同運動有不同義肢零件，比起10年前純粹跑步，現在較多元化！」製作運動義肢，要考慮如何加強義肢懸掛能力，運動時不會脫出，亦要做得較輕身，減輕對殘肢壓力。完成後，義肢矯形師會陪同截肢者訓練，從旁觀察運動姿勢，義肢會否對殘肢造成傷害，過程中不斷微調，讓截肢者更有效率和更舒服地做運動。
3款義肢特色
■基本型義肢（公立醫院義肢矯形部常見款式）
日常用 活動量較低
物料：腳板為木與乳膠，關節和零件為不鏽鋼與鋁
腳板形狀：模仿人的腳板
重量：小腿3磅、大腿9至12磅
功能：日常用，因承重能力較低，適合活動量較低人士
大約價錢：小腿$4000，大腿$10,000
優點：．便宜
缺點：．缺乏能量回彈
．走路較費力
■高性能義肢 可做輕量運動
物料：腳板為碳纖，關節和零件為鈦合金
腳板形狀：有腳踭，高穩定度但較重
重量：與基本型義肢相若
功能：日常用，可做輕量運動如行山、踩單車
大約價錢：小腿$40,000，大腿$50,000至$70,000
優點：．耐用
．適合不同步速及路况
．能量回彈較高
．走路較慳力
缺點：．價錢貴
■運動型義肢（刀片義肢） 需技巧控制
物料：碳纖與鈦合金，碳纖比例較高性能義肢高
腳板形狀：．無腳踭，一點着地
．分兩款，C形適合中長距離田徑運動、J形適合短距離爆發力田徑運動
重量：小腿2磅、大腿6至7磅
功能：跑步、舉重、球類活動
大約價錢：小腿$60,000，大腿$90,000
優點：．耐用
．吸震
．能量回彈較高
．輕身