潛水BMX都玩得 特製義肢重投運動

克服身體殘障帶來的困難，需無比毅力；失去一隻腳，不要說運動，連走路都成問題。裝配義肢，重新學站立學步行，學用殘肢舉起重達10磅義肢，還要忍受皮膚磨損痛楚。義肢矯形師不但幫截肢者重新站起來，還改裝義肢助他們投入各項運動，邁步人生。

個案

28歲後第一次感受走路滋味

香港截肢者協會主席翟文鳳穿上短褲，露出右腿義肢。一般截肢者為免招來異樣目光，會以長褲遮蓋義肢，她卻毫不介意，一來天氣炎熱，穿長褲容易出汗，影響殘肢的皮膚；二來希望更多人了解截肢者生活。義肢於她不是忌諱，而是體驗正常生活的希望。

義肢沉重 最初站立都難

翟文鳳自小患有血管腫瘤，右大腿尤其嚴重，從未試過靠自己雙腿走路。28歲時她接受截肢手術，裝上義肢。她剛學習用義肢走路時非常沮喪，義肢不但物料局促，且有一定重量，令她難以平衡，最初連站立也成問題：「因為從小到大都未試過站立的感覺，究竟行一步應使用哪一組肌肉？每步步距多闊？我都要問。」此外還得忍受截肢後的幻肢痛，以及義肢壓迫到腫瘤所產生的神經痛。

依步態調角度更貼合殘肢

她慶幸遇上義肢矯形師幫助，細心觀察她的步態，不斷調整義肢角度，使義肢及殘肢更貼合；當她的殘肢使不上力，又教她做強化肌肉運動來駕馭義肢，經過一年多練習，才完全適應。「28歲前我完全沒走過路，所以很渴望做運動。裝上義肢後，發現原來我都可以行山、跑步、踩單車。雖然做得不算很好，但已經很開心。」像彌補以前錯過跑跑跳跳的時光，翟文鳳積極投入各種運動。渣馬10公里跑、行山、踩單車、攀石……她常備兩款義肢，一款適用日常生活並能應付輕量運動如行山、踩單車；另有一款刀片義肢，跑步專用，它以碳纖和鈦合金製成，輕身兼回彈力高、靈活、吸震，可提升跑步表現（詳見「知多啲」）。

最近，翟文鳳開始射擊訓練，目標在兩個月內加入港隊；她又在義肢矯形師杜旭榮幫助下，換上特製義肢學潛水。將義肢腳板換上潛水蹼，加上套筒，助她在水中較易發力前進。

小腿義肢可回復95%活動能力

按照截肢長度，義肢矯形師會為截肢者安裝小腿義肢、大腿義肢或髖關節義肢。翟文鳳指出，裝上義肢後，小腿截肢者經訓練後最多可回復95%活動能力，大腿截肢者則接近75%，而髖關節截肢者則約回復50%。

鍛煉殘肢肌肉 按摩減勞累

一副大腿義肢重約10磅，經常走動會增加關節壓力，殘肢底部或坐骨容易損傷。所以截肢者需經常鍛煉殘肢肌肉，如穿上義肢舉起雙腳、拉橡筋繩、舉沙包等，讓殘肢有足夠力量支撐身體。當毋須穿戴義肢時，要替殘肢按摩，減輕肌肉勞累。截肢者平時要好好護理「拍檔」，清理義肢縫隙間灰塵，用消毒紙巾清潔接受腔。當義肢發出奇怪聲音或行得不順暢時，就要找義肢矯形師調整。

「所有截肢者都會面對殘肢磨損，因義肢物料較局促，香港天氣又濕又熱，當長時間穿著，汗水加上摩擦，會出現皮膚敏感、汗瘡、皮膚磨損等。」翟文鳳說，可行的話，她每隔一段時間便把義肢除下，擦乾汗水；可是很多截肢者需工作上學，長時間在外未必可以拆下義肢透氣，再者他們不習慣將義肢外露，較常用假皮膚、長褲等遮蓋，這都可能影響殘肢皮膚的狀態。

輪椅輔助 提升生活質素

儘管義肢能改善截肢者生活，但對部分較年長、活動能力較低或精神狀况較差的截肢者而言，輪椅反是更好的選擇。翟文鳳解釋：「當你沒能力駕馭義肢，使用時其實很痛苦，因為義肢重約10磅，需要殘肢帶動義肢走路，活動能力一般的人會較吃力。」杜旭榮補充，有時輪椅與義肢可相輔相成：「當截肢者想到公園散步，但體能未必應付到長時間步行，可坐輪椅到公園，然後開始步行訓練，這樣可以提升生活質素。」不過他們提醒，即使多用輪椅仍要不時穿上義肢，否則長時間不走路，雙腳退化，殘肢亦會腫脹，再穿上義肢時就會很困難。

說到香港對截肢者的支援，翟文鳳和杜旭榮都認為不足。翟指出，香港大部分義肢由公立醫院提供，款式很基本，步行較不舒適，腳板、膝關節彈性及油壓度不足，走路較吃力。另外，復康時間也不足。由於每名病人適應期不同，最理想是首9至12個月密切跟進，出院後根據截肢者活動量安排覆診。但杜表示在公立醫院，截肢者從得到義肢到出院一般約1至2個月，有時訓練途中殘肢腫脹，需要休息，訓練進度會拖慢。部分醫院訓練位置緊張，有截肢者得到義肢後僅1星期就要出院，可想像表現很參差。他建議加強對截肢者復康訓練：「如果截肢者得不到好的康復訓練，就無法外出。我們製造義肢是希望助截肢者康復，重回社區。」

文：張淑媚

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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