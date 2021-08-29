流水舍【故事十二】：保持思考 令底線更實淨

時：8月3日晚上7:30至9:30

地：灣仔富德樓流動共學課室

問：臨牀心理學家葉劍青、Chloe、Ingrid

答：鄭小姐（化名），雨傘運動後重返校園讀新聞，畢業後做記者，又遇社會捲起大風暴

2019年那個畫面 意味文明被破壞

問：先為2014年和2019年選個顏色作為開始？

答：2014年橙色，2019年就黑色吧。

問：為什麼？

答：2014年最衝擊的畫面應該是很多香港人第一次見到那面橙旗，「速離否則開槍」。而2019，不是黑色也是催淚水劑的藍色，都是在現場見到的顏色。

問：你今天來到最想帶給讀者什麼？

答：現在說這些覺得「冇乜力」，我叫你唔好放棄啫，大佬呀，大家冇力好耐啦，所以說我想再帶給別人什麼，其實這一刻我帶不到。

問：你覺得需要什麼力量？

答：堅持看新聞已是一種力量，堅持分析、思考現在這個社會的狀况，本身已需要一種比日常生活更大的力量才做到。

問：對你來說有沒有哪個深刻的畫面？

答：我自己做新聞，會記得中大有張圓枱（2019年衝突學生以圓枱擋警察），滿佈煙霧、前面是火光的那個鏡頭。

問：那個畫面對你而言是什麼？

答：以前文明、高等學府是香港很信奉的價值，但原來到了那種時候，精英制度會如此被人蹂躪，那可能意味文明被破壞的狀態。

問：「文明被破壞」對你又代表什麼？你覺得不應如此？

答：這是香港2019年之後發生最大的轉變，令人覺得思考是要恐懼的。

問：這很觸動你？你的信念是什麼？

答：我覺得任何社會的進步都建基於跳出框架思考，一個自由的空間才可以促進社會有進步，當你無法思考，社會就不會再進步。

問：何時開始有這樣的想法？

答：2013年我經常出現在中國大陸，亦認識了很多當地人，看到他們的生活狀况是當面對社會不公義，如一些我們覺得「有冇搞錯、咁都得」的事情，他們會覺得「冇計㗎喇，係咁㗎啦」，已經放棄掙扎，不會覺得投入社會就能帶來進步，因為政權沒有給他們這樣的想像。

問：有沒有什麼生活的例子？

答：香港人很難想像電線在你頭頂走晒出來、下雨時黃泥水從地上滲出來、磚會移位，都在一線城市發生，但你會覺得他們習以為常，覺得城市「天生」是這樣的了。

問：你的感覺是？

答：我以前會覺得他們懶，到這刻回想起來，究竟香港有幾多人在現時這個政府管治下會企出來做？這也是現實考量，他們經歷過八九六四之後，有一些很恐懼的事令他們不再郁、放棄，香港人沒有經歷過，到現在大家開始知道究竟是怎麼一回事。但是……

問：但是？

答：我不會好似他們那樣放棄。

問：常人應該會怕？

答：我自己都覺得我應該怕，也有將被捕須知貼在家中房門上，但不代表我不去思考究竟現在做的是正確或不正確。

問：之前有為公義出聲的經歷嗎？

答：我性格天生就唔講大話，不是很看利益，由細到大我都唔識做人，不會為討好老師就怎樣做或說什麼。

現場見證事實 守住對錯底線

問：這如何影響你度過2019年？

答：最初有人罵記者為何影大頭、影他們在做什麼，那段時間有人覺得《蘋果日報》記者篤灰，但我會覺得你搞清楚件事先，我收了工不會攞部機出來影你，但你不可以指摘我（工作時）roll了一個shot，我會坦白講，其實我哋（記者與示威者）唔係friend。

問：是否你的性格或取態令你走上記者這條路？

答：也可以這樣講，初時是因為2014年傘運時，9．28那天，我在返另一份工，在對面海的晚宴看電視見到當時的情况，便希望在現場，至少可以記錄一些事。

問：當時是記者？

答：不是。就因為我當時不是記者，之後才去做記者。當時想既然我在這城市裏面，應該有一些部分可以由自己去目睹，而不是靠別人來轉述，因為無論怎樣的記敘都一定會失真。

問：你之前的人生，有沒有哪一次想在現場經歷一件事？

答：我事後回想為什麼有這樣的想法，應該是因為中學中史老師曾提一個問題，關於（六四）坦克人那張照片，問「你又知坦克車輾了過去？」意指你不在現場，怎麼知道？令我覺得如果有這些事發生，我應該在現場，至少看到一部分屬於我那邊的事實。

問：轉行有沒有後悔過？

答：沒有。

問：為什麼？

答：讀新聞最大的得着是會分析一件事的所有面向，所謂真相不止一面，事實是大家只會挑選自己想看的一面，這個認知對我來說是重要的，如何處理很多資訊，之後不會做一個盲目的藍絲/黃絲。有能力去分析社會是好事。

問：多了這個認知，你的信念有什麼不同？

答：做人更辛苦。因為簡單相信一件事，如「總之打人就不對」，有了「總之」，生活其實可以好輕鬆，很多事不必思考、不必過濾。我不想做一個「總之」的傻仔。

問：你由（2014年）9．28轉行做記者，到2019至2021年，當中有沒有轉折、起伏？

答：我最大的起伏是本身對在《蘋果日報》工作抱有很大程度的懷疑，「總之」曾幾何時，讀書時都覺得很sensational或很juicy的報紙，不是我在ethic那條線上想做的事，入去後也磨合很久，一開始我甚至覺得誇張，但我未真的很理解自己是寫寫吓慣咗，還是開始覺得，因為社會已到達一個太偏頗的程度，原本的均衡是光譜上每一個人都有他的空間，但如果只剩下的（異見）聲音不能最大最極端化地出現，只剩另外一邊，就唯有這樣做。

問：讀記者的經歷如何幫你面對真相？

答：其實幫不到我，「總之」就最幸福。這可令我維持自己相信着社會公義而不會變形，底線不會因不看新聞就愈退愈後，因為曾經用了很多時間分析理解一件事，不會容易被呃到。

問：這是讓你可以堅持的原因？

答：對，不然底線會退得很快。你開始會盲目，看得多（類似新聞）會覺得「都係打人啫」、「都係暴動（入獄）4年、5年啫」，好多人會因此不記得最初點解好嬲，真的很難常常好嬲，但你仍然可以知道，發生的事有多不正常，記得正常是怎樣的，這很重要。

老實做人 不為爬上頂背叛自己

問：你提及社會進步基於可跳出框框思考，又提到思考要有足夠分析，這兩件事有沒有更早在你的中學或其他經驗見到？

答：印象中最初在我身邊發生的社會抗爭是囍帖街重建，那時好細個，經過見到很多橫額，回想就會覺得，如果我是被拆那個人，作為小個體，可能好無助，要靠橫額表達聲音，但又沒人理會。

問：跳出框框思考可否多說一些？

答：對我來說，沒前設的構想可突破既有陳舊的事情，當已經有個框，「總之不可以討論香港應不應該獨立」、「總之公務員就要撐政府」，有無限多的「總之」時，思考首先會變成「死啦，呢個諗唔諗得㗎」，當有這一刻，社會就不會再有進步，因為不會再突破到任何事，而且驚這件事會不會「被總之」，最後什麼都不用再想。

問：中小學時有沒有什麼對自由的體會？

答：我由細到大都無拘無束，阿爸阿媽唔得閒理我。無論我做任何決定，都是做完才告訴他們。就算某科會考當天沒去考，他們都不會說什麼。

問：他們也習慣了你的自由？還是有拉扯的經驗，想管束但管束不到？

答：小時候有吧，捉住去學琴喊足三條街那種，可能因此有成功經驗，哈哈，從小不會有太多指引，不會根據家人指示或他們希望我怎樣做，我就去做，我不嬲都係自己話事。

問：這自由自主有沒有幫到你或幫不到你的成長？

答：可能無意識間我覺得很多事應該自己負責，甚至自己的城市都應該自己負責，或我應該有資格話事。

講民主、政制一定有缺陷，一定有另一班人的利益不被彰顯，這也是民主政制的暴力，我冇話民主一定好，沒有一個政制絕對完美，但如果人民可在決策中有多些聲音，政權可以獨攬所有權力和利益的機會亦相對小。

問：大學幾年有什麼對你的啟發？

答：來自政治學的思考，想像可以好大，唔係民主一定死、極權一定X街，所有事都有優劣。

問：以前有沒有留意自己想這方面分析更多？

答：我以前曾參加中國交流團，是上海世博那年，50架旅遊巴有公安開路，霸晒成條橋咁行，這種特權是特別營造出來，你會知道他們生活在底層的低端人口仍在受苦，也令我更留意他們所謂的美化是一種宣傳，令我有戒心。

問：為何中學生就對這些敏感？

答：我們當時可直入（會場），外面的人排隊排到死，我發覺那刻我不是享受優待，點解我入得，其他人唔入得？

問：是初中或高中就對真相、粉飾特別敏感嗎？

答：我真的不知，我小時候家裏日日看《大公報》，因為我爸媽都在報館工作，常取報紙回家，但它沒有影響我很深。

我也不知這想法從哪裏彈出來。老師雖沒特別喜歡我，但也不會給我很差的成績，過到關咪算囉，我又唔係好叻那種人。係囉，可能我沒覺得自己要去到頂，不會為爬上頂就做我不想做的事。

問：這又有沒有什麼源頭？父母訓誨或其他？

答：可能因為我爸都是老實唔識做人，家庭教育冇話總之要識做人，討好誰誰誰就能位高權重。

問：回到最初的問題，你的堅持是否記事實的堅持？

答：「事實」兩個字好重，不同人有不同的事實，我不會說我記的是事實，只是事實其中一個面、一塊碎片。（現在）不用上班，不必逼自己看很多新聞，所以開始偷懶，但我不覺得會放棄事實的碎片，如果思考繼續是我的習慣，或成為其他人的習慣，就算大報小報都消失，沒有其他聲音，你還是有能力堅持現在你所堅持的。不是說有很大的力量可以鼓勵身邊的人都這樣做，但如果有能力記得一件事的對錯，到再有機會，都會為對的事站出來。

問：保持思考就能更貼近碎片？

答：它令我的底線更實淨。

風大浪大中 當思考成為一個錨

問：現在來讓飯團先做迴響？

飯：我想起一件事，跟她認識7年，她說起圓枱，我們就是在圓枱相識。她那時在枱上已寫捍衛真相、新聞自由。好得意，剛才一直聽，發現她所說的仍（與當時）很一致。

答：我們是在旺角街頭認識，當時不知是誰搬來一張火鍋桌放在彌敦道，我就在那裏認識她。然後清場前一天，也不記得是誰說要記低回憶（所以在桌上寫字）。

飯：我很有印象她那時手持攝影機，已像個記者。

答：因為我之前讀電影，懂得拍攝。

飯：期間她已剪了一條片，記錄很多她看到的事，我看到覺得好犀利，她透露會去讀記者，一直走到現在，我覺得都幾犀利，她仍在堅持。

答：我現在沒堅持了，沒再做記者，哈哈。

飯：這只是形式，我知你之後會用另一些方法去堅持真相，繼續做下去。

答：你都搵到自己的方向啦，一樣堅持了好多年。

問：飯團今天再聽她所說的，又有沒有新的想法？

飯：現在才知道她那麼重視思考，因為我好少進行這種思考，我是emotional（情感主導）派，她是rational（理性）派，但我都會繼續同佢friend，我幾鍾意聽不同角度的事，聽上去覺得像燃料，繼續思考就繼續推動着她做不同的事，不會向後退到冇晒自己，只是我跟她的燃料有點不同。

青：我對鄭小姐提及自由自主空間有共鳴，我自己覺得需要非線性思考才可面對現在的複雜情况。

Ingrid：我有共鳴的是追尋事實碎片，令我想起最近看到一幅圖，從一邊看是圓形，另一邊看是方形，最後原來是一個圓柱形，聽你講時提醒我平時也要帶住這種敏感度。

Chloe：一開始問你想帶出什麼，你說不放棄，心理學家常說情緒起伏，但在亂流中，我們作為一隻小艇，面對風大浪大時沒什麼辦法，唯一可以做的是落個anchor（錨），起碼我知拋到去邊都好，不會走得太遠，今天聽到（這個錨）就是思考。

答：我沒試過重組點解我變成咁。就算我今天在這裏說的，不代表就能包含我整個人是怎樣，也是其中一些碎片而已。

【敘事的精神】

在一個空間，每個人都能放心交流理念與想法

「不論是治療還是訪問，『敘事』一直相信的，是很多人就算有很大的情緒問題，仍相信他／她有自己的力量、方法、智慧」，治療可接觸一個人的時間較長，訪問往往只有一兩小時，葉劍青說：「但即使在很短時間，都聽到每個人有很豐富的故事。」「流水舍」受訪者常強調不想忘記心中價值，不過就像飯團分享，每個人的燃料卻生出獨特的火花。「就像今日見到兩人（鄭小姐、飯團）一個理性思考、一個感性直觀，幫自己面對世界的方法不止一種，這也是敘事重視的精神，尊重人的多元。」如果讓我這個在旁默默紀錄的人也作個迴響，在十二次對話裏的臨牀心理學家，他們呈現的故事，就是曾有一群人守住一個空間，裏面每個人都會被聆聽、理解，能放心交流理念與想法。這樣的一個故事，在我們的社會真實存在過。

整理˙ 曾曉玲

{ 圖 } LOSZEHAHA

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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