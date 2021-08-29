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星期日生活

對號入座：電影中的廢墟──由《浪跡天地》到《無映之地》

【明報專訊】文明可以轉瞬被粉碎，可能是天災，更多是人禍，很多東西可以一下子被摧毁。最近這種感覺尤其強烈。毁滅，也許從此萬劫不復，也可能是先死而後生，腐土裏長出新苗。

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