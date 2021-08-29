副刊

星期日生活

開門讀書：崇拜毛與個人的福祉

【明報專訊】隨着毛澤東肯定了「是真理就要崇拜」之後，各種形式的毛澤東崇拜湧現全國，通過不同的符號、儀式、語言，表達對毛澤東的瘋狂，在《崇拜毛》裏都有落墨。

上 / 下一篇新聞