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2021年8月29日星期日
星期日生活
塔利班：代理人戰爭中的新第三世界
離不開，留不低
周日話題：疫苗抗疫的法‧理‧情
周日話題：不可能先生 夏美度只靠鬥志便能贏？
星期日現場：藍色大門
影像特區：做不到世界，不如先做社區【落葉篇】
悼：南希的民主——共同體不是講共識
開門讀書：崇拜毛與個人的福祉
圖文城市：無題
七情上面：摸索新常態，實踐新生活
同場加映：影像如此曖昧
豐饒海：聲之瀑布
阿貓阿狗：#117 頌缽
十二因緣：困頓的餘生
對號入座：電影中的廢墟──由《浪跡天地》到《無映之地》
同場加映：古怪的《安妮特》——古在哪裏？怪在哪裏？
家明雜感：《迷上癮》呈現醜惡的自由
影片簡評
咩世界：第207期 ／開學
星期日文學‧她（他）們都是喀布爾人：文學作品中的阿富汗
{噪音編曲達人}hirsk 挖掘香港聲音 揭開城市切面
家常便飯：自製羅望子醬 甜甜酸酸配南洋料理無得輸
綠色生活：外來入侵者 點止得非洲大蝸牛
ways of seeing：新舊並存 臨摹與寫生 看懂呂壽琨
通識導賞：台劇《斯卡羅》 翻開寶島日殖前 與美軍「講數」 原住民19世紀有外交
流水舍【故事十二】：保持思考 令底線更實淨
影像特區：做不到世界，不如先做社區【落葉篇】
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【明報專訊】最近喜愛上掃落葉，掃葉的聲音好像浪末時的碎聲，一樹搖鈴，很是治癒，也是一種生活小確幸。
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塔利班：代理人戰爭中的新第三世界
離不開，留不低
周日話題：疫苗抗疫的法‧理‧情
周日話題：不可能先生 夏美度只靠鬥志便能贏？
星期日現場：藍色大門
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阿貓阿狗：#117 頌缽
十二因緣：困頓的餘生
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流水舍【故事十二】：保持思考 令底線更實淨
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