塔利班之後ISIS也登場了，今期續有文章繼續進深了解阿富汗。葉蔭聰爬梳了過去「總是避開」的複雜阿富汗前事，寫到尾他說「美國進出阿富汗一次後，激發更多更大的外部勢力介入這場代理戰爭，新一輪暗戰或明戰，可能現在才是開始」（另文）。鄧正健的文學專題，推介一種偏離西方主流對阿富汗的刻板印象的閱讀角度。

亞洲的另一邊正在上演「殘奧」，乘着奧運餘緒今屆關注度提升不少，看見咬着球拍的「不可能先生」更無法不感到驚詫，輪椅球賽又是真心叫出來的好看，坊間也多了「殘奧」是否不應叫「殘奧」的討論，抑或官方應改口跟台灣叫「帕運」更加好？但更重要是，凡此種種，是否代表為（整體）殘疾人士充權的目的就可以達成？

忽然周五晚爆出有放映會被食環署放蛇，指控違反限聚令。至於有關疫情，專家紛紛告誡因應變種病毒免疫屏障的願望已是無法達成，李瑞山醫生今期撰文，指出社會對免疫屏障的概念其實有誤解，而社會更應該追求以「共同免病」為目標，重新檢討及訂定相關鼓勵接種疫苗措施。

去周還有一宗慘痛的交通意外，程展緯在掃落葉時特別念記。秋意漸濃，落葉應該會漸漸多起來。

編者話˙黎佩芬

圖˙法新社

編輯•蔡曉彤

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