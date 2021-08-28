無線喇叭隨意擺 「4變12」 4柱亂陣 納米樓變大影院

360°空間音效 自動調控立體聲

Sony最近推出了3款既易用，又效果出眾的家庭影院組合，包括HT-A9、HT-A7000及HT-S40R。當中HT-A9包含的就是4個白色喇叭和1個控制盒。喇叭皆以無線連接，免卻拉線的麻煩，只需把控制盒接上電視便可使用。它最大賣點是擁有新研發的360度空間音效和聲場優化功能，用家可將4個喇叭隨意放在客廳不同角落，毋須移動家具也不用左度右計，只要從電視選單上簡易設置，便可啓動聲場優化功能。每個喇叭都內置米高峰，能測量周圍空間，從而自動調控立體聲效果。

這個360度空間音效技術，讓4個喇叭模擬出12個喇叭音場的效果，身處客廳不同位置都感受到同樣體驗。喇叭的圓柱形設計讓每個喇叭單元均可提供360度空間音效，而平滑的背面則能緊貼牆壁。

HT-A7000則是一款7.1.2聲道的soundbar，有2個向上發射單元、2個高單元及5個前置單元，帶來廣闊的環迴立體聲。另內置雙低音單元，提供更深沉的低音效果；結合縱向環迴引擎（沒有天花喇叭都可營造由上而下的音效）、S-Force PRO Front Surround音效技術（模擬出從兩側傳來的環迴立體聲音場），可簡單營造虛擬環迴立體聲，觀賞電影時更可享受Dolby Atmos和DTS:X的效果。HT-A7000亦擁有聲場優化功能，即利用內置米高峰來測量空間，根據房間佈局來調校音效。

實時還原壓縮音樂 如置身現場

兩款旗艦級產品HT-A9與HT-A7000，都支援DSEE Extreme實時還原壓縮數碼音樂，帶來高解析度音訊和全方位實景音效，讓用家猶如置身於表演者面前一樣。用家除可利用藍牙連接手機，隨時收聽喜愛的專輯和播放列表，也可透過Chromecast、Apple AirPlay 2或Spotify Connect即時串流聽歌。

想節省少少，入門級soundbar HT-S40R是不錯的選擇。它配備600W強力輸出、5.1聲道環迴立體聲及Dolby Audio技術，音效震撼強勁。它安裝簡便，用較少接駁線便可設置家庭影院系統；後置喇叭可透過無線擴音器供電，不受配線阻擋。若本身是使用Sony的BRAVIA電視，更可運用內置的無線連接功能，將音訊無線傳送到家庭影院系統。

■Sony HT-A9規格

揚聲器佈局：4.0.4（12聲道）

總輸出功率：504W

無線連接：Wi-Fi、藍牙

輸入端子：HDMI、USB、LAN

音訊格式：Dolby Atmos、DTS:X、LPCM

其他功能：Chromecast、Google Assistant、AirPlay2、Spotify Connect

體積／重量：160×313×147mm／15kg（4個喇叭加控制盒）

售價：$14,990

查詢：2833 5129（Sony）

■Sony HT-A7000規格

揚聲器佈局：7.1.2內置重低音（11聲道）

總輸出功率：500W

無線連接：Wi-Fi、藍牙

輸入端子：HDMI×2、USB、LAN、類比輸入、光纖輸入

音訊格式：Dolby Atmos、DTS:X、LPCM

其他功能：Chromecast、Google Assistant、AirPlay2、Spotify Connect

體積／重量：1300×80×142mm／8.7kg（機身）

售價：$9990

■Sony HT-S40R規格

揚聲器佈局：5.1

總輸出功率：600W

無線連接：藍牙

輸入端子：HDMI、USB、類比輸入、光纖輸入

音訊格式：Dolby Digital、LPCM

體積：900×52×74.5mm（機身）／83×180×74.5mm（後置）／192×385×362 mm（重低音揚聲器）

重量：2kg（機身）／7.8kg（重低音揚聲器）

售價：$2990

文：JJ

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com